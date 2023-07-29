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Российский вертолет «Аллигатор» уничтожил подразделение ВСУ под Запорожьем

МО РФ: Ка-52 «Аллигатор» ударом управляемой ракеты уничтожил опорный пункт ВСУ
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Фото: TAСС/Александр Река
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Российский многоцелевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с противотанковыми средствами поражения на запорожском направлении спецоперации. Кадры опубликовало Министерство обороны РФ 29 июля.

«Получив целеуказание, «Аллигатор» нанес удар, в результате чего было уничтожено подразделение ВСУ с противотанковыми средствами поражения», — сообщили в Минобороны.

На видео показано, как вертолет выпускает ракету, которая летит по закрученной траектории — такой способ доставки боеприпаса увеличивает точность попадания и сводит к минимуму шансы противника на защиту. На кадрах видно, как снаряд достигает цели, в результате происходит взрыв.

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Ранее в этот день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что вечером 28 июля ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск, цель была достигнута.

По данным Минобороны на 29 июля, всего с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5314 беспилотников, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 021 танк и другие боевые бронированные машины, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5652 орудия полевой артиллерии и минометов и свыше 11,9 тыс. военной автомобильной техники.

Специальная операция, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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