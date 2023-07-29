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ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

МО: ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске и поразили объект
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Вооруженные силы РФ накануне вечером нанесли удар по пункту управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске, сообщили в Минобороны России 29 июля.

«Вечером 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровске. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», — сказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что российские военные на херсонском направлении уничтожили до 20 военнослужащих и гаубицу Д-30 ВСУ.

Кроме того, по его словам, потери противника за сутки составили до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

По данным Минобороны на 29 июля, всего с начала проведения специальной военной операции ликвидировано: 457 самолетов, 244 вертолета, 5314 беспилотников, 427 зенитных ракетных комплексов, 11021 танк и другие боевые бронированные машины, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5652 орудия полевой артиллерии и минометов и 11951 единица специальной военной автомобильной техники.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки войск «Центр» ВС РФ Александр Савчук рассказал, что военнослужащие этой группировки уничтожили более 150 боевиков ВСУ.

Накануне сообщалось, что ВС РФ уничтожили три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX в зоне спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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