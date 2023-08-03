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«Известия» показали видео уничтожения танков ВСУ с помощью «Ланцета»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» 3 августа представили видео уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами «Ланцет».

Беспилотниками управляют бойцы 31-й бригады Воздушно-десантных войск.

На кадрах, снятых с высоты, видно, как после точных ударов «Ланцета» были поражены несколько танков и бронированных машин. Все цели ликвидированы по координатам.

Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ усовершенствовали конструкцию снарядов для беспилотников. Последние модели оборудованы хвостовиками-стабилизаторами, а также подходят ко всем типам взрывчатки. Кроме того, благодаря уникальной аэродинамике их снаряды идут по запланированной траектории даже в сильный ветер. Новые образцы отправляются на испытания.

Поражающие достижения: какие средства борьбы с бронетехникой есть у ВС России
И насколько эффективно их применение на разных участках СВО

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 31 июля сообщил, что российские бойцы уничтожили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ВСУ в Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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