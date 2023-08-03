Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Армия
Советник Пушилина заявил о наступлении ВС РФ на Авдеевку с трех сторон
Общество
Жители Камчатки получили условный срок за вылов и гибель кречетов
Армия
Экипажи танков Т-80БВ уничтожили ДРГ ВСУ на купянском направлении
Общество
В Приморском крае за ночь выпало до 40 мм осадков
Мир
Советник врио главы ДНР заявил о сокращении поставок техники на Украину
Армия
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
Мир
Рогов сообщил о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Общество
Киллеры банды Гагиева получили от 12 лет до пожизненного заключения
Наука и техника
Россия 11 августа запустит первую за почти 50 лет станцию «Луна-25»
Мир
Блинкен заявил о намерении добиваться возвращения власти правительству Нигера
Мир
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Армия
Экипажи Су-25СМ уничтожили минометные расчеты ВСУ
Сюжет:

ВС РФ усовершенствовали конструкцию снарядов для беспилотников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты ВС РФ используют передовые технологии, чтобы постоянно повышать эффективность боевой работы. Об этом в четверг, 3 августа, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Корпус снаряда печатается на 3d-принтере. Весь цикл занимает несколько часов. В засекреченной лаборатории производят хвостовики, подвесы и другие элементы вооружения.

«Еще четыре месяца назад мы догнали нашего соперника. Сейчас мы уверенно уходим вперед, потому что им технологии все дают, они их не разрабатывают», — поделился инженер с позывным Вещий.

Новые образцы отправляются на испытания. Точность сброса и детонацию боеприпаса проверяют, как правило, на небольших целях — только после этого разработку запускают в массовое производство.

Последние модели оборудованы хвостовиками-стабилизаторами, а также подходят ко всем типам взрывчатки. Уникальная аэродинамика обеспечивает вертикальный полет, благодаря этому снаряд идет по запланированной траектории даже в сильный ветер.

Для совершенствования орудий и расходников военные инженеры стараются подмечать как свои, так и чужие ошибки. За время технологического противостояния у российских снарядов серьезно улучшилась статистика срабатывания: пока наши боеприпасы детонируют при каждом попадании, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пять запусков приходится два разрыва.

Кроме того, ВС РФ не упускают возможность использовать трофейную технику в собственных интересах. Так, украинские дроны, которые остаются в хорошем состоянии после принудительной посадки, перепрошивают, дорабатывают и возвращают на фронт.

Поражающие достижения: какие средства борьбы с бронетехникой есть у ВС России
И насколько эффективно их применение на разных участках СВО

Ранее, 31 июля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские бойцы уничтожили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ВСУ в Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023