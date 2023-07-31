Расчеты «Ланцетов» уничтожили бронетехнику и артиллерию ВСУ

Расчеты российских беспилотников «Ланцет» уничтожили бронетехнику и артиллерию украинских боевиков. Видеокадры 31 июля опубликовали «Известия».

Как следует из видео, расчеты «Ланцетов» 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады уничтожили украинскую артиллерию. Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились в лесопосадке. После попадания боеприпаса произошел громкий взрыв, над установкой поднялись клубы пламени.

Также опубликованы кадры уничтожения украинской бронетехники. Работу провели расчеты «Ланцетов» 98-й дивизии ВДВ.

Ранее, 24 июля, военные точным ударом дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили танк украинских боевиков.

В начале июля начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на купянском направлении группа спецназначения уничтожила с помощью боеприпаса «Ланцет» самоходную пушку «Гиацинт-С» ВСУ.

РФ продолжает проведение спецоперации по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».