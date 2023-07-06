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Спецназ РФ уничтожил самоходную пушку ВСУ боеприпасом «Ланцет»

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 6 июля сообщил, что на купянском направлении группа спецназначения уничтожила с помощью боеприпаса «Ланцет» самоходную пушку «Гиацинт-С» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ходе проведения разведывательно-поисковых действий группой специального назначения в районе населенного пункта Лозовая барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена самоходная пушка противника 2С5 «Гиацинт-С», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Зыбинский, что экипажи вертолетов Ми-28, К-52 и штурмовики Су-25 нанесли восемь ударов по скоплению живой силы и технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны ВСУ.

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Ранее, 4 июля, российские военнослужащие уничтожили артиллерийские установки ВСУ с помощью ударных беспилотников «Ланцет».

1 июля советник министра обороны Украины Юрий Сак сообщил, что ВСУ остро нуждаются в технике, которая бы помогла бороться с «Ланцетами».

До этого, 8 июня, военнослужащие группировки войск «Восток» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) польского производства Krab ВСУ на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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