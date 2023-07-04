«Известия» показали уничтожение артиллерии ВСУ ударными беспилотниками «Ланцет»

Российские военнослужащие уничтожили артиллерийские установки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью ударных беспилотников «Ланцет». Видеозапись процесса работы военных дронов оказалась 4 июля в распоряжении «Известий».

Из видеокадров становится ясно, что украинская артиллерия работает из зеленых массивов. Техника ВСУ скрыта за деревьями. После того как ее обнаруживает российский беспилотник, он посылает сверху ударный снаряд. Далее происходят взрывы. Поднимающиеся клубы огня говорят о том, что снаряд попал точно в цель.

Ранее, 1 июля, советник министра обороны Украины Юрий Сак сообщил, что ВСУ остро нуждаются в технике, которая бы помогла бороться с российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Ланцет». Сак отметил, что «Ланцет» вызывает беспокойство у Киева, признав, что этот беспилотник — «неплохое оружие».

До этого, 26 июня, обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу назвал применяемый в ходе спецоперации российский дрон-камикадзе «Ланцет» массовым убийцей техники украинской армии. Он отметил успехи российской армии в отражении попыток контрнаступления благодаря этому БПЛА.

13 марта военкор «Известий» Семен Еремин показал работу «Ланцета» против натовской техники. «Ланцет» может висеть в воздухе более четырех часов. «Глаза» расчета устойчивы к радиопомехам и работают на высоте до 5 км. Для запуска используется пневматическая катапульта на сжатом воздухе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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