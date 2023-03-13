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Военкор «Известий» показал работу «Ланцета» против натовской техники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военкор «Известий» Семен Еремин стал первым журналистом, которому удалось поработать вместе с операторами «Ланцета» на поле боя. Видео с места событий появилось в понедельник, 13 марта.

«Ланцет» может висеть в воздухе более 4 ч. «Глаза» расчета устойчивы к радиопомехам и работают на высоте до пяти км. Для запуска используется пневматическая катапульта на сжатом воздухе.

«Мы обнаружили гаубицу американского производства М-777. Сейчас будем отрабатывать по ней. Готовим к запуску», — рассказали бойцы съемочной группе.

Барражирующий боеприпас с небольшой боевой частью легко сможет вывести натовские пушки из строя. Слово «Ланцет» уже вписано в историю русского оружия золотыми буквами. Только у этого расчета ОБТФ «Каскад» из структуры донецкого МВД больше 50 применений. Поражает «Ланцет» 9 из 10 целей.

«Был день — около пяти целей за световой день, получается. Среди них были «семерки» любимые, САУ «Цезарь», самоходки», — говорит один из российских военнослужащих.

«Ланцет» может развивать скорость более 100 км/ч. В атаке — до 300. Радиус действия оружия остается военной тайной.

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11 марта Министерство обороны России показало уничтожение зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Stormer HVM ВСУ британского производства в зоне спецоперации при помощи высокоточного барражирующего боеприпаса типа «Ланцет».

Боевая машина была обнаружена расчетами беспилотника на донецком направлении.

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