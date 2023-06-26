Применяемый в ходе спецоперации российский дрон-камикадзе «Ланцет» стал массовым убийцей техники украинской армии, заявил 26 июня обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

Он отметил успехи российской армии в отражении попыток контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Автор считает, что большая заслуга в успехах российской армии принадлежит «Ланцету». Максимальная дальность полета этого дрона составляет 40 км, а время автономной работы — до 40 минут.

«Ланцет» выполняет разведывательную и атакующую роль, отмечает журналист.

Также Сучиу указал на кадры, на которых российский дрон-камикадзе поражает украинскую систему «Град». Он выразил мнение, что «Ланцет» — «смертоносная платформа».

Ранее, в марте, в материале издания Lidovky чешский колумнист Штепан Гобза назвал российский дрон-камикадзе «Ланцет» убийцей американских ракетных систем залпового огня HIMARS в спецоперации по защите Донбасса.

13 марта военкор «Известий» Семен Еремин показал работу «Ланцета» против натовской техники. «Ланцет» может висеть в воздухе более четырех часов. «Глаза» расчета устойчивы к радиопомехам и работают на высоте до 5 км. Для запуска используется пневматическая катапульта на сжатом воздухе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.