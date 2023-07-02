Советник главы МО Украины пожаловался на отсутствие средств борьбы с БПЛА «Ланцет»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остро нуждаются в технике, которая бы помогла бороться с российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Ланцет». Об этом в субботу, 1 июля, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью The Daily Telegraph.

«Наша разведка сообщает, что в России начали вкладывать больше средств в производство этих беспилотников», — сказал он.

Сак отметил, что «Ланцет» вызывает беспокойство у Киева, признав, что этот беспилотник — «неплохое оружие».

Маневренные и относительно дешевые дроны-камикадзе способны поражать более сложные и дорогостоящие боевые установки противника. По данным издания, именно поэтому ВСУ с трудом удается защищать западную военную технику.

Ранее, 26 июня, обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу назвал применяемый в ходе спецоперации российский дрон-камикадзе «Ланцет» массовым убийцей техники украинской армии. Он отметил успехи российской армии в отражении попыток контрнаступления благодаря этому БПЛА.

13 марта военкор «Известий» Семен Еремин показал работу «Ланцета» против натовской техники. «Ланцет» может висеть в воздухе более четырех часов. «Глаза» расчета устойчивы к радиопомехам и работают на высоте до 5 км. Для запуска используется пневматическая катапульта на сжатом воздухе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.