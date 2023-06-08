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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» польскую гаубицу Krab в зоне спецоперации
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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» польскую гаубицу Krab в зоне спецоперации

Военные РФ уничтожили «Ланцетом» вражескую самоходку Krab на южнодонецком направлении
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Военнослужащие группировки войск «Восток» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) польского производства Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом в четверг, 8 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов в разговоре с ТАСС.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства в Доброволье. Расчетами зенитно-ракетного комплекса «Тор» уничтожен беспилотный летательный аппарат «Фурия», — сказал он.

Помимо этого, мотострелковые подразделения уничтожили два танка, четыре автомобиля и живую силу украинской армии в районе Времевки, а также были уничтожены три танка, 12 бронеавтомобилей, три пикапа, грузовой автомобиль и живая сила противника севернее Новодонецкого.

Группировка «Восток» при помощи артиллерийского огня уничтожила три бронеавтомобиля, четыре грузовика и живую силу ВСУ в районе совхоза «Октябрь» и американское артиллерийское орудие гаубица М-777 в районе Шахтерского.

По словам Чехова, артиллеристы уничтожили пикап и живую силу противника в районе Малой Токмачки на запорожском направлении, а также опорные пункты ВСУ в Малых Щербаках, Новоандреевке, Степовом. Расчетами зенитно-ракетного комплекса «Оса» сбиты три украинских беспилотника «Валькирия», «Фурия» и «Лелека».

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что огнеметчики ВС РФ уничтожили технику ВСУ из «Солнцепеков» и ПТУРов.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге рассказал, что российская армия отразила восемь попыток наступления ВСУ. В министерстве отметили, что украинские войска не добились целей наступления и понесли значительные потери на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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