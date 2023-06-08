Огнеметчики ВС РФ уничтожили технику ВСУ из «Солнцепеков» и ПТУРов

Служащие ВС РФ подавляют украинских диверсантов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

На линии соприкосновения у границы Запорожской области активно работают огнеметные системы «Солнцепек», от которых невозможно укрыться ни в окопе, ни в блиндаже. Температура в эпицентре взрыва снаряда достигает 3000 градусов.

По словам бойцов, «Солнцепеки» наводят ужас на противника. Нередко во время радиоперехвата можно услышать, что украинские боевики даже под угрозой суда отказываются иметь дело с этими машинами.

Наводчики огневых систем ориентируются на данные разведки. Операторы беспилотников в свою очередь вычисляют точные координаты целей и и одновременно контролируют периметр во избежание прорывов.

«В ожидании контрнаступления [ВСУ] проведена разведка огневых позиций <...> Все перекрестки дорог, все основные подступы противника уже есть в наших данных», — заявил командир огнеметной роты с позывным «Симба».

Еще одно эффективное средство на вооружении российских сил — реактивные гоночные Багги, способные пройти по любому бездорожью. В кузове размещают противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Фагот». По прибытии на позицию ПТУРы не выгружают, чтобы не тратить драгоценное время. Пуск необходимо произвести в течение минуты, в противном случае бойцы рискуют попасть под ответный огонь.

Служащие работают в тандеме. Пока огнеметчики выводят из строя пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанося противнику массовый урон, противотанковые подразделения борются с диверсантами точечно, пресекая одиночные вылазки неприятеля.

7 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге рассказал, что российская армия отразила восемь попыток наступления ВСУ. В министерстве отметили, что украинские войска не добились целей наступления и понесли значительные потери на южнодонецком направлении.

Тогда же начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что ВС РФ сдерживают наступление ВСУ на южнодонецком направлении. Он добавил, что на данном направлении стрелками-зенитчиками мотострелковых подразделений сбит вертолет Ми-24 ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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