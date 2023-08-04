«Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО «Град» на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 4 августа сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«Расчет группы спецназа, применив ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет», уничтожил реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град». Средствами противовоздушной обороны расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат украинского производства «Фурия» в районе населенного пункта Горобьевка», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Зыбинский, в ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес два удара в районе населенного пункта Петропавловка по передовому пункту управления, скоплению живой силы и огневых средств подразделения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

По его словам, штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели украинскими опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты ВСУ в районе урочища Маньковка. Помимо этого, были уничтожены самоходная установка (САУ) «Гвоздика» и буксируемая гаубица «Мста-Б» противника.

Кроме того, в районе населенного пункта Песчаное-Нижнее артиллеристы ликвидировали самоходную артиллерийскую минометную установку 2С9 «Нона С», а в районе Песчаное-Верхнее была уничтожена САУ Krab.

Накануне «Известия» представили видео уничтожения бронетехники ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Ланцет». Аппаратами управляют бойцы 31-й бригады воздушно-десантных войск. На кадрах, снятых с высоты, видно, как после точных ударов «Ланцета» было поражено несколько танков и бронированных машин.

1 августа российские разведчики группировки «Днепр» уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T барражирующим боеприпасом «Ланцет». Украинские боевики пытались скрыть ЗРК и замаскировали его в лесопосадке.

За день до этого расчеты российских беспилотников «Ланцет» уничтожили бронетехнику и артиллерию украинских боевиков. Работали расчеты 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 98-й дивизии ВДВ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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