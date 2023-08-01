Разведчики ВС РФ уничтожили украинский ЗРК IRIS-T с помощью «Ланцетов»

Российские разведчики группировки «Днепр» уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T барражирующим боеприпасом «Ланцет». Кадры атаки 1 августа публикуют «Известия».

После поражения «Ланцетом» над ЗРК начал подниматься густой дым.

Украинские боевики пытались скрыть ЗРК и замаскировали его в лесопосадке. Обнаружили позицию противника разведчики группировки «Днепр».

Российские бойцы сбросили по координатам комплекса барражирующий боеприпас с «Ланцета». Техника была уничтожена прямым попаданием.

Накануне расчеты российских беспилотников «Ланцет» уничтожили бронетехнику и артиллерию украинских боевиков. Работали расчеты 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 98-й дивизии ВДВ.

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