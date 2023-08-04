Метеоролог рассказал о значении погодных уровней опасности

В четверг, 3 августа, в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. При этом синоптики прогнозируют дальнейший рост температуры в выходные в столице. О том, в каких случаях объявляются разные уровни опасности и о чем они говорят, «Известиям» 4 августа рассказал руководитель «Яндекс Погоды», кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин.

«Всего существует две шкалы опасности, связанные с метеорологическими измерениями, — погодная и экологическая. Обе обычно разделяют по цветам, но критерии у них разные. Говоря про погодную шкалу, метеорологи обычно выделяют четыре цвета: зеленый — если погода безопасна; желтый — потенциально опасна; оранжевый — опасна; красный — критический уровень, когда погода может причинить ощутимый вред и нанести урон здоровью людей и их имуществу», — рассказал Ганьшин.

По его словам, из-за жары обычно вводят «оранжевый» либо «красный» уровень погодной опасности. Если максимальная температура воздуха достигает или превышает 30–35 градусов (зависит от региона), то это считается сильной жарой и опасным явлением (ОЯ). Такую погоду относят к «оранжевому» уровню опасности, если, кроме жары, больше не наблюдается опасных явлений.

Аномально-жаркой погоде, которая сохраняется в течение пяти дней со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов, обычно тоже присваивают «оранжевый» уровень, отметил метеоролог. Если же наблюдается сразу два или более опасных явления, то объявляют «красный» уровень.

При этом пороги среднесуточной температуры, концентрации взвешенных частиц (PM10) и озона относят именно к уровням экологической опасности. Обычно такую классификацию, по его словам, применяют реже — и только к погоде в Москве и области.

Ганьшин рассказал, что всего существует несколько уровней экологической опасности: самый низкий допустимый — «зеленый». Его обычно так и называют, не присваивая никакой номер. Он подразумевает среднесуточную температуру до +21 градуса, при которой человек чувствует себя нормально.

«Первый уровень опасности — настораживающий «желтый». При этом уровне среднесуточная температура поднимается до +22. Второй уровень — средний «оранжевый». Среднесуточная температура при таком уровне достигает +23. Такая жара держится на протяжении дня или даже длительного времени, она может нанести угрозу здоровью. «Красный» уровень — самый опасный из перечисленных — объявляется, когда температура или концентрация озона или взвешенных частиц достигает критического предела. Он предполагает среднесуточную температуру от +23,6», — добавил он.

«Красный» уровень, по его словам, требует незамедлительных действий от городских органов здравоохранения, социальных и транспортных служб. Концентрация взвешенных частиц РМ10 при таком уровне выше 140 мкг/м3, а концентрация озона — более 151 мкг/м3. Но для его введения достаточно превышения даже одного из порогов: температурного, озонового и взвешенных частиц.

Ганьшин отметил, что чем выше уровень экологической опасности, тем сильнее загрязнение воздуха и последствия от этого, поэтому жителям крупных городов стоит быть осторожнее.

«Необходимо помнить, что при температуре воздуха выше 30 градусов нужно внимательно следить за состоянием здоровья, пить больше воды (например, брать с собой емкость по возможности), носить легкую одежду и правильно питаться. Еще одну опасность несет ночная жара, когда организм не может перейти в режим релаксации и восстановиться. Следует чаще охлаждать помещение и постель, принимать душ перед сном и использовать «дышащее» белье», — подытожил метеоролог.

Ранее в этот день глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в выходные москвичей ждут самые жаркие дни с начала этого лета: в субботу воздух прогреется до +31…+33 градусов, а в воскресенье — до +32…+34.