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Метеоролог рассказал о значении погодных уровней опасности

Метеоролог Ганьшин: при температуре более +30 градусов вводят «оранжевый» уровень опасности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В четверг, 3 августа, в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. При этом синоптики прогнозируют дальнейший рост температуры в выходные в столице. О том, в каких случаях объявляются разные уровни опасности и о чем они говорят, «Известиям» 4 августа рассказал руководитель «Яндекс Погоды», кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин.

«Всего существует две шкалы опасности, связанные с метеорологическими измерениями, — погодная и экологическая. Обе обычно разделяют по цветам, но критерии у них разные. Говоря про погодную шкалу, метеорологи обычно выделяют четыре цвета: зеленый — если погода безопасна; желтый — потенциально опасна; оранжевый — опасна; красный — критический уровень, когда погода может причинить ощутимый вред и нанести урон здоровью людей и их имуществу», — рассказал Ганьшин.

По его словам, из-за жары обычно вводят «оранжевый» либо «красный» уровень погодной опасности. Если максимальная температура воздуха достигает или превышает 30–35 градусов (зависит от региона), то это считается сильной жарой и опасным явлением (ОЯ). Такую погоду относят к «оранжевому» уровню опасности, если, кроме жары, больше не наблюдается опасных явлений.

Аномально-жаркой погоде, которая сохраняется в течение пяти дней со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов, обычно тоже присваивают «оранжевый» уровень, отметил метеоролог. Если же наблюдается сразу два или более опасных явления, то объявляют «красный» уровень.

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При этом пороги среднесуточной температуры, концентрации взвешенных частиц (PM10) и озона относят именно к уровням экологической опасности. Обычно такую классификацию, по его словам, применяют реже — и только к погоде в Москве и области.

Ганьшин рассказал, что всего существует несколько уровней экологической опасности: самый низкий допустимый — «зеленый». Его обычно так и называют, не присваивая никакой номер. Он подразумевает среднесуточную температуру до +21 градуса, при которой человек чувствует себя нормально.

«Первый уровень опасности — настораживающий «желтый». При этом уровне среднесуточная температура поднимается до +22. Второй уровень — средний «оранжевый». Среднесуточная температура при таком уровне достигает +23. Такая жара держится на протяжении дня или даже длительного времени, она может нанести угрозу здоровью. «Красный» уровень — самый опасный из перечисленных — объявляется, когда температура или концентрация озона или взвешенных частиц достигает критического предела. Он предполагает среднесуточную температуру от +23,6», — добавил он.

«Красный» уровень, по его словам, требует незамедлительных действий от городских органов здравоохранения, социальных и транспортных служб. Концентрация взвешенных частиц РМ10 при таком уровне выше 140 мкг/м3, а концентрация озона — более 151 мкг/м3. Но для его введения достаточно превышения даже одного из порогов: температурного, озонового и взвешенных частиц.

Ганьшин отметил, что чем выше уровень экологической опасности, тем сильнее загрязнение воздуха и последствия от этого, поэтому жителям крупных городов стоит быть осторожнее.

«Необходимо помнить, что при температуре воздуха выше 30 градусов нужно внимательно следить за состоянием здоровья, пить больше воды (например, брать с собой емкость по возможности), носить легкую одежду и правильно питаться. Еще одну опасность несет ночная жара, когда организм не может перейти в режим релаксации и восстановиться. Следует чаще охлаждать помещение и постель, принимать душ перед сном и использовать «дышащее» белье», — подытожил метеоролог.

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Ранее в этот день глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в выходные москвичей ждут самые жаркие дни с начала этого лета: в субботу воздух прогреется до +31…+33 градусов, а в воскресенье — до +32…+34.

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