Разогретое лето: на Россию надвигается аномальная жара

Август в России будет аномально жарким — температура превысит средние значения в большинстве регионов , в том числе в центральной полосе, Поволжье и на Урале, прогнозируют синоптики. Например, в Москве 5–7 августа воздух впервые за лето может прогреться до +34 °C . Дефицит осадков весь месяц будут испытывать многие территории Южного, Приволжского и Уральского федеральных округов. Повышенный риск лесных пожаров прогнозируется практически по всей стране, кроме Северного Кавказа, сообщили в Авиалесоохране.

Тропические ночи

Во всех регионах России температура воздуха в августе будет превышать норму либо соответствовать ей , рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Температура ниже нормы не прогнозируется нигде, — отметил он.

Показатель превысит норму практически в каждом субъекте европейской части страны , прогнозирует синоптик. Исключением станут только Тверская, Смоленская и Брянская области. Также повышенные температуры ожидаются на северо-западе России, в Приволжье, на Урале и в Приморье.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Дефицит осадков ожидается в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях , — добавил он.

Первые два месяца лета в центре европейской части России оказались прохладнее обычного, отметил климатолог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Температура отставала от средних климатических норм, но не намного. Это не очень холодное лето. Июнь был с небольшим дефицитом осадков, а в июле в большинстве областей России наблюдался их избыток, — пояснил он.

По его словам, большое количество осадков в июле могло бы свидетельствовать о том, что погода останется более прохладной по отношению к норме.

— Но август, кажется, переломил эту тенденцию. Похоже, что температура в августе окажется на 1–1,5 градуса выше климатической нормы. Как правило, 2 августа заканчивается купальный сезон, а у нас он только начинается , — добавил Александр Шувалов.

Температура воды в московских водоемах, по его словам, уже достигает 21 градуса, а к концу недели будет 22 градуса.

— Так что август подарит еще как минимум неделю купального сезона, — заверил эксперт.

В субботу, 5 августа, температура воздуха в Москве впервые за лето может достичь +30 °C , считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В следующие дни она вырастет до +31–33 °C. В ГУ МЧС по Москве прогнозируют, что 5–7 августа температура может подниматься и до +34 °C.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В столице объявили штормовое предупреждение, следует из сообщения на сайте этого ведомства. Спасатели рекомендуют избегать перегрева, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. А также купаться только на оборудованных пляжах и не заходить в воду пьяными.

Столицу также ждут тропические ночи, когда и в темное время суток на термометре будет около +20 °C , добавил Михаил Леус.

Высокий риск и богатый урожай

Жаркий прогноз на август говорит о том, что растет риск возникновения лесных пожаров , отметили в Авиалесоохране. В течение месяца среднемноголетние показатели пожарной опасности могут быть превышены сразу в 32 регионах России.

— Жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров на территории семи федеральных округов, — считают в ведомстве.

В зоне повышенного риска, по данным Авиалесоохраны, нет только Северо-Кавказского округа. Впрочем, высокий риск не означает, что лесные пожары обязательно возникнут и приведут к чрезвычайным ситуациям, подчеркнули там.

«Многое будет зависеть от соблюдения правил пожарной безопасности, оперативности обнаружения и тушения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас наиболее напряженная ситуация наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, сообщил «Известиям» начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.

— В Якутии и Хабаровском крае сложные погодные условия могут сохраниться и далее , — считает он.

В этих регионах сотрудникам «лесного спецназа» приходится ликвидировать возгорания на удаленных территориях в условиях жаркой погоды, сильного ветра и грозовой активности, рассказал Писаревский.

— Сложнодоступные пожары тушатся в буквальном смысле вручную: доставить туда тяжелую землеройную технику невозможно, пожарных доставляют исключительно воздушным транспортом, — рассказал он.

Сухая и жаркая погода может плохо сказаться и на урожае некоторых овоще й, отметил агроном Владимир Викулов. Например, капусты и картофеля.

— Картофель набирает свой максимальный урожай при невысоких температурах и при достаточном количестве осадков. Капуста тоже нуждается во влаге и невысоких температурах, — пояснил он.

А вот для плодовых культур очень теплая погода, наоборот, будет полезна, добавил эксперт. Она способствует хорошему урожаю яблок, груш поздних сортов, сливы, а также росту и созреванию томатов, перцев, баклажанов.

В подготовке материала принимали участие Софья Темченко, Анастасия Сокирская и Юлия Малева