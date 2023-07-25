Жаркие проводы: когда Россия минует пик лесных пожаров

Лесной пожароопасный сезон в России достиг своего пика, рассказали «Известиям» в Федеральном агентстве лесного хозяйства. Режим ЧС действует в семи регионах, особый противопожарный режим — в 58. Рослесхоз направил данные в Генпрокуратуру о необоснованной приостановке тушения лесных пожаров в Якутии. Вероятно, количество возгораний пойдет на спад в ближайшие две недели, считают эксперты. Но есть регионы, где погода будет способствовать возникновению ЧС, отмечают специалисты и призывают держать на особом контроле ситуацию в густонаселенных регионах.

Сезон на пике

Летний сезон лесных пожаров вышел на пик, сообщил «Известиям» заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

Режим ЧС действует в семи субъектах, в том числе на всей территории Свердловской, Амурской, Магаданской областей, Якутии, Хабаровского края. А также в отдельных муниципальных образованиях Красноярского края и Ханты-Мансийского АО. Еще в 58 субъектах установлен особый противопожарный режим, сообщили в «Авиалесоохране».

В числе регионов, где сейчас больше всего пожаров, в Рослесхозе назвали Якутию, Хабаровский край и Магаданскую область.

— Пожары там на очень удаленных и труднодоступных территориях, например, есть возгорания в 1,8 тыс. км от Якутска, — сказал Алексей Венглинский. — Но даже такие удаленные пожары необходимо ликвидировать.

Рослесхоз даже направил в Генпрокуратуру данные о необоснованной приостановке тушения лесных пожаров в зонах контроля Якутии, говорится на сайте агентства. Федеральный штаб настаивает на возобновлении работ. «Известия» направили запрос в Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать ситуацию.

Но угроз для населенных пунктов и объектов экономики сейчас нет, сказали «Известиям» в Рослесхозе.

Как пояснили в «Авиалесоохране», тушение пожаров осложняют погодные условия — высокая температура воздуха, ветровая нагрузка. При этом немало пожаров действуют в горной или болотистой местности, с лишайниковой растительностью, в кедровых стланиках, каменистых россыпях.

В Якутии федеральная «Авиалесоохрана» применяет для тушения пожаров взрывной метод для прокладки минерализованных полос и искусственно вызывает дожди.

Прогноз на спад

С начала 2023 года огонь прошел порядка 3 млн га, что в 1,5 раза ниже среднемноголетних значений, отметил Алексей Венглинский. По оценке «Авиалесоохраны», количество лесных пожаров находится на уровне среднепятилетних значений.

— Это в условиях, когда лесопожарный сезон начался на три недели раньше, а погодные условия крайне неблагоприятные, — обратил внимание он.

Спад пика пожаров в Рослесхозе прогнозируют в течение двух недель.

— Но в наиболее сильно горящих регионах нужно незамедлительно задействовать в тушении все имеющиеся лесопожарные формирования, в том числе силы и средства крупных арендаторов лесных участков, — подчеркнули там.

В Якутии, Магаданской, Амурской областях и Хабаровском крае прогнозируют осадки. Этим необходимо воспользоваться и ликвидировать все лесные возгорания, считают в ведомстве.

Сохранять контроль

Сухая погода еще может привести к пожарам в августе и в сентябре, полагает эксперт по пожарной безопасности лесов Константин Кобяков. Впрочем, есть большая вероятность, что в ближайшие две температура воздуха начнет падать, отметил он.

Также следует учитывать, что часть пожаров происходит в северных регионах, напомнил эксперт.

— Например, в Магаданской области довольно много пожаров. А это регионы, в которых лето всегда очень короткое, там ближе к сентябрю уже по ночам начнутся заморозки, — добавил он.

Наиболее ровным и спокойным он назвал пожарный сезон в средней полосе России. В этом году период жары оказался очень коротким — в основном довольно дождливо. Значительная часть нормы осадков уже выпала, и вероятность того, что конец лета будет более сухим, выше, обратил внимание Константин Кобяков.

Поэтому в наиболее густонаселенных регионах важно следить за погодной ситуацией, а всем противопожарным силам быть в режиме повышенной готовности, подчеркнул он.

Экстремальные погодные условия в этом году способствовали распространению лесных пожаров, но ситуация под контролем, считает завкафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Владимир Петров.

Свести количество и площадь лесных пожаров к нулевой отметке в ближайшее время не получится ни в одном регионе, уверен он.

— Площадь одного лесничества в России — в среднем 700 тыс. га, и на эту площадь предоставлено всего 20 работников лесного хозяйства. Это очень мало, — констатировал он.

Про прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, высокая природная пожароопасность сохраняется на Урале, частично на юге европейской России, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Также в зоне риска центр Красноярского края, Якутия, Хабаровский край, Магаданская область.

В Красноярском крае, по его словам, в ближайшие дни прогнозируется очень высокая температура, 34–35 °C. К концу рабочей недели высокий и чрезвычайные класс пожароопасности сохранится в Якутии, на Чукотке, в Хабаровском крае, добавил эксперт.