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Лето в разгаре: огонь уничтожил около миллиона гектаров леса

Погода способствует распространению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Алтайском и Хабаровском краях, Томской, Магаданской областях и Туве, сообщили «Известиям» в Рослесхозе. В семи регионах уже действует режим ЧС, еще в 58 местные власти запретили доступ в лес. Главными виновниками летних пожаров стали погодные условия — грозы и засушливые периоды, считают эксперты. Ущерб от нынешних пожаров может превысить весенний период, который в этом году считался особенно тяжелым, полагают они.

Пожарный вопрос

Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами сложилась сейчас в Сибири и Дальневосточном федеральном округе, сообщили «Известиям» в Рослесхозе. Так, в семи регионах местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Он действует на всей территории Свердловской, Томской, Магаданской областей и Тувы. На районном уровне режим ЧС введен в Егорьевском районе Алтайского края, Енисейском районе Красноярского края и Охотском районе Хабаровского края.

Еще в 58 регионах установлен особый противопожарный режим, следует из данных «Авиалесоохраны». Там доступ в лес категорически запрещен.

лес вертолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С начала года огонь прошел около 1 млн га леса, что сопоставимо с прошлым годом, рассказал «Известиям» заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

— Это ниже, если сравнивать со средними значениями за пять лет, — подчеркнул он.

Однако некоторые регионы не могут похвастаться хорошей динамикой. Так, по данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (есть в распоряжении «Известий»), в Свердловской области показатели площади, пройденной огнем, больше прошлогодних в 14 раз, в Омской области — в полтора раза, в Тюменской — в 1,2 раза.

По данным Рослесхоза, средняя площадь одного лесного пожара этой весной составила 183 га. В ведомстве обратили особое внимание на оперативность тушения: с начала года 83% всех лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

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Весенние рекорды

Летний сезон лесных пожаров только набирает обороты и может по интенсивности распространения огня превысить показатели весны, полагает эксперт по пожарной безопасности лесов Константин Кобяков.

— Весенний лесопожарный сезон был в этом году довольно тяжелым, — напомнил он «Известиям». — В последние три-четыре года практически каждый был непростым, но именно в этом году весной сгорело больше, чем раньше.

Весенние пожары в этом году начались на 2–3 недели раньше обычного, отметил Константин Кобяков. Тогда ситуацию существенно осложняли погодные условия — высокие температуры, сильный ветер и отсутствие осадков. При этом основной спецификой весенних пожаров является то, что они возникают в большинстве случаев из-за человеческого фактора и чаще происходят на территориях, где лес редкий.

лес деревья
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Поэтому эти пожары наносят меньший ущерб именно лесам, чем в летне-осенний сезон. А в этом году весна была тяжелой, в некоторых регионах был установлен абсолютный рекорд по количеству пожаров за всю историю наблюдений, например в Свердловской области, — сказал Константин Кобяков.

Летом же, по его словам, причиной лесных пожаров становится не только человек, но и погодные явления, такие как грозы и жара.

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По данным Рослесхоза, до конца июня жаркая и засушливая погода будет в Дальневосточном федеральном округе, а также в Сибири. В частности, речь идет об Иркутской области, Красноярском и Алтайском краях, Туве, Хакасии и Алтае. А в Гидрометцентре также прогнозируют высокую пожарную опасность в Сибири и ДВФО, особенно в Магаданской области и Якутии. Метеорологи предупреждают, что подобные погодные условия могут установиться и на территориях Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов, а также в восточной половине Приволжского федерального округа.

Поэтому именно от погоды сейчас зависит, каким в итоге станет летний сезон, отметил Константин Кобяков. С ним согласен и завкафедрой лесного хозяйства Ульяновского государственного университета Борис Чураков.

— Чем более высокая температура, тем больше возможность возникновения лесных пожаров, — пояснил он.

лес алтай россия
Фото: Global Look Press/Sergey Malkov

Вероятность возникновения лесных пожаров, по словам эксперта, особенно высока именно в хвойных молодняках. Потому что у хвойных пород в молодом возрасте ветви с хвоей начинаются почти у самого основания дерева и быстро воспламеняются, если пожар распространяется понизу.

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