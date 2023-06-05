Деньги жаром: как получить жилье взамен сгоревшего

В российском законодательстве действует несколько мер поддержки при гибели от пожара квартиры или дома, которые находятся в собственности или имеют статус социального найма. В Госдуме отмечают, что если жилье было построено с нарушениями требований пожарной безопасности, то оно и вовсе не должно вводиться в эксплуатацию, а выявление таких случаев ведет к возбуждению уголовных дел. Поэтому граждане через суд могут требовать у виновных лиц компенсации ущерба, объясняют юристы. В президентском «Народном фронте» просят активнее сообщать о прецедентах, когда муниципалитеты идут на такие нарушения. Подробности — в материале «Известий».

Платит виновный

Несколько лет назад в подмосковном городе Домодедово (Каширское шоссе, д. 42 ) полностью сгорел весь этаж, квартиры были уничтожены огнем, обошлось без жертв. Однако по сей день жилье в собственность взамен утраченного получила только одна семья . Многие же не смогли добиться жилища из-за противоречивых юридических толкований ситуации.

— Сначала нас признали потерпевшими, потом сняли статус, — рассказала «Известиям» пострадавшая от пожара Марина Х. — Виновник — администрация города и управляющая компания. Проблема усугубляется тем, что проданные муниципалитетом квартиры не прошли пожарную экспертизу как надо. Нам объявили причину — неисправность проводки, из-за которой у кого-то загорелся фен. Из МЧС справки есть, техническое заключение о невозможности восстановить этаж тоже есть, администрация признала факт того, что квартира полностью сгорела. Но собственной квартиры мы так и не получили и уже не один год так и живем в квартире со статусом «общежитие».

Между тем, по словам члена Общественной палаты РФ, управляющего партнера Коллегии адвокатов Александра Терновцова, « в случае если после приватизации жилья будет установлено, что недостатки жилья, в том числе связанные с нарушением требований пожарной безопасности, возникли до его передачи гражданину, то гражданин вправе потребовать от муниципалитета безвозмездного устранения таких недостатков либо возмещения своих расходов на их устранение ».​

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Справка «Известий» В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. При этом необходимо учитывать, что юридически право собственности на жилье, пострадавшее вследствие пожара, гражданин не утрачивает.

С точки зрения закона в подобных ситуациях в первую очередь стоит говорить о компенсации вреда за счет причинителя ущерба , объясняет член Ассоциации юристов России Владимир Кузнецов. В данном случае, разъясняет эксперт, потерпевшим следует документально оформить факт причинения ущерба, получить документы от МЧС, где указывалось бы на причину возгорания и последующего распространения огня, а затем идти в суд с иском о взыскании убытков.

Таким будет сценарий, если имущество не было застраховано. В случае если договор страхования имеется, собственники имеют право на получение страховой выплаты.

— Если возгорание наступило по вине конкретного лица, в том числе в результате неосторожных действий, пострадавший имеет право взыскать с него полную стоимость ущерба, — говорит член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. — А если имущество было застраховано, то можно рассчитывать на возмещение по страховому полису.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По закону «О пожарной безопасности» (ст. 38) ответственность за нарушение требований противопожарной безопасности несут собственники имущества, объясняет советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА РФ) Ольга Власова. Согласно же ст. 1064 Гражданского кодекса, вред, причиненный человеку или имуществу, возмещает тот, кто причинил вред. Но в этой же статье написано, что лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда, подчеркивает советник ФПА.

— В любом случае, на что неоднократно обращал внимание Верховный суд РФ, по делам о возмещении вреда суд обязан установить факт причинения вреда, вину причинителя и причинно-следственную связь между незаконными действиями (бездействием) нарушителя и самим причиненным вредом, — отмечает Ольга Власова.

Муниципалитеты должны помогать

Эксперт президентского движения «Народный фронт» Дмитрий Цвич подчеркивает, что любой многоквартирный жилой дом вводится в эксплуатацию после его приемки и подписания соответствующего акта. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — документ, без которого нельзя завершить строительство. Без него не удастся поставить здание на кадастровый учет, совершать с ним какие-либо сделки. В случае если имуществу будет причинен вред, пострадавший в связи с этим гражданин вправе произвести оценку ущерба и предъявить требования к муниципалитету о его возмещении в судебном порядке.

— Мы просим людей, которые столкнулись с тем, что им передают жилье, возведенное с нарушением требований безопасности, сразу обращаться в контролирующие органы. Если реакции нет, приходите в региональные отделения «Народного фронта», мы будем добиваться наведения порядка, — призывает Дмитрий Цвич.

Фото: ТАСС/URA.RU

Более сложным является вопрос получения помощи при пожаре от государства, считает юрист Владимир Кузнецов. Он утверждает, что в ситуациях, когда у собственников сгорел дом или квартира, получить компенсацию от властей можно только в том случае, если причиной пожара были действия властей или ЧС.

— Кроме того, существует еще ряд условий, среди которых наличие права собственности, отсутствие договора страхования либо отказ страховщика в страховой выплате, а также тот факт, что жилье являлось единственным, — отмечает эксперт. — Также пострадавшим от пожара из маневренного жилищного фонда может быть предоставлена недвижимость по договору социального найма.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева объясняет, что, если граждане пострадали от чрезвычайной ситуации, муниципалитет может и должен оказать им посильную помощь — предоставить выплаты за утраченное имущество из регионального или федерального фонда (в зависимости от масштаба происшествия). При ЧС муниципального характера органы местного самоуправления также вправе оказывать финансовую помощь пострадавшим.

— В некоторых регионах могут осуществляться и другие меры поддержки, — говорит депутат. — Однако в связи со скудостью региональных бюджетов выделенных средств на покупку нового жилья, как правило, не хватает.

Кроме того, продолжает Разворотнева, орган местного самоуправления обязан предоставить пострадавшим жилье в маневренном фонде. Однако в большинстве муниципалитетов такого жилья либо нет, либо оно находится в очень плохом состоянии. При этом оно не подлежит приватизации. Проживать в нем можно только на основании договора найма.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Редкими случаями, когда гражданам предоставляют жилье взамен сгоревшего, являются масштабные стихийные бедствия (например, лесные пожары), — говорит собеседница. — Но это всегда политические решения по отдельным случаям, которые принимают президент, премьер-министр или глава региона.

В отношении возмещения жилья на практике всё зависит от того, есть ли в наличии другое благоустроенное жилое помещение, куда могут быть переселены жильцы из разрушенной квартиры или дома, и не будут ли при таком переселении нарушены права других граждан, имеющих право на предоставление им жилых помещений по договору социального найма, замечает президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова.

— Собственники имущества, пострадавшего в результате пожара, техногенного или криминального взрыва, террористического акта или обстрела, имеют право на получение единовременной денежной выплаты или получение жилищного сертификата на приобретение жилья взамен разрушенного, — говорит эксперт. —

Возмещение за сгоревшее жилье полагается, если пожар стал результатом действий работников государственных или муниципальных служб.

Компенсация при пожаре частного жилища может быть получена только при условии, если жилье не было застраховано и граждане не получили возмещения ущерба от страховой компании , добавляет член Гильдии риелторов Московской области Марина Шишкина.

— В случае ЧС, особенно массовых, государство часто идет людям навстречу и выделяет деньги на строительство нового жилья, — отмечает собеседница. — Но если действительно будет установлена вина соседа, возмещение ущерба возможно путем предъявления гражданского иска в уголовном деле. В ходе судебного процесса будет устанавливаться степень и характер вины, а также обоснованность размера ущерба.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

При этом оценка стоимости пострадавшего жилья и имущества может производиться в том числе по инициативе суда. Если решением суда взыскан ущерб, его исполнение будет производиться в принудительном порядке вплоть до полного погашения долга.

В Минстрое России на вопрос о возможностях при предоставлении жилья пострадавшим от пожаров «Известиям» своевременно не ответили.