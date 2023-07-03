Летний разгар: лесные пожары бушуют в Якутии и Магаданской области

Режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров действует в шести регионах России. Наиболее острая ситуация сложилась в Магаданской области и Якутии. Там высокие температуры и грозовая активность привели к возгораниям на труднодоступных и удаленных территориям. Всего в стране сейчас тушат 192 лесных пожара в 14 субъектах. Наступил период, когда сама природа способствует возникновению возгораний, говорят метеорологи.

Борьба в разгаре

В России действуют 192 лесных пожара в 14 регионах на площади почти в 98 тысяч га, говорится на сайте Авиалесоохраны. Режим ЧС ввели в шести субъектах: на всей территории Томской, Магаданской областей, Хабаровского края , а отдельных городских округах Свердловской области, некоторых муниципальных районах Якутии и Камчатского края.

Особенно сложная ситуация в Магаданской области, Якутии и Хабаровском крае. Там наблюдается рост термоточек, которые региональные диспетчерские службы лесного хозяйства обычно идентифицируют как лесные пожары. На сегодняшний день в Якутии проводятся работы по тушению 90 лесных пожаров на 54,6 тыс. га, в Магаданской области — 45 пожаров на 12 тыс. га, рассказал «Известиям» заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

Распространение лесных пожаров в Якутии вызвано аномальной жарой, сообщил «Известиям» глава региона Айсен Николаев.

Фото: МЧС РФ/14.mchs.gov.ru

— В Якутии сегодня самые высокие температуры в целом по стране, далеко за +30 градусов. Лесные пожары фиксируются на труднодоступных и удаленных территориях, — рассказал он.

Причиной возгораний в регионе стала также повышенная грозовая активность, добавил Алексей Венглинский. По прогнозам синоптиков в Якутии в ближайшие две недели ожидаются сухие грозы (то есть когда не идет дождь, но может ударить молния, — «Известия»).

— 3 июля мы ввели режим чрезвычайной ситуации, который позволяет усиливать меры по тушению пожаров, привлекать дополнительные силы и средства, в том числе поддержку федерального центра. В результате более 60% лесных пожаров в зоне обслуживания тушится в первые сутки с момента обнаружения, — заверил Айсен Николаев.

В Магаданской области 4-6 июля также сохранится высокая пожарная опасность из-за погодных условий, сообщается на сайте правительства субъекта.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев



И в Магаданской области, и в Якутии возгорания на удаленных территориях ликвидируют наземным и авиационным способами, пояснил заместитель руководителя Рослесхоза.

— Выполняется искусственное вызывание осадков при помощи специальных самолетов-зондировщиков. Вдоль населенных пунктов прокладываются дополнительные минерализованные полосы, — подчеркнул Алексей Венглинский.

Угроз для населенных пунктов и объектов экономики нет, заверил он.

Природный фактор

Сейчас по климатологическим характеристикам наступает наиболее пожароопасный период, сказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: РИА Новости/ГУ МЧС по Алтайскому краю

— Весной тоже прогнозировались высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Но весной это означает, что если пожар уже возник, то природа будет способствовать его распространению. А сейчас уже сама природа формирует пожароопасную ситуацию, — пояснил он.

По его словам, если в регионе длительное время не было осадков, прогнозируется высокая температура и влажность воздуха небольшая, возникают условия для природной пожароопасности. Если при этом почва торфянистая или на ней растут растения, которые могут быстро разгореться, то достаточно случайного фактора, например, смолы на дереве, фокусирующей солнечный свет, чтобы начался пожар, добавил он.

В ближайшие дни, по его словам, высокая пожароопасность прогнозируется в Мурманской и Архангельской областях. Также чрезвычайный класс пожароопасности — на севере Якутии, в Магаданской области, Хабаровском крае и Калмыкии.

В Приволжском федеральном округе и на Урале температура на этой неделе повысилась почти на 10 градусов, что тоже приводит к росту класса пожароопасности.

Фото: ТАСС/Вадим Скрябин

— Уже к четвергу, 6 июля, через Северо-Западный федеральный округ будут проходить циклоны, это приведет к тому, что там снизится класс пожарной опасности из-за осадков. А в Якутии и Хабаровском крае он будет высоким до конца недели, это связано с тем, что там высокая температура и не прогнозируется существенных осадков, — резюмировал он.

Аномальный год

Тяжелая ситуация с пожарами в Магаданской области и Якутии соответствует прогнозам, сделанным еще в начале сезона, подтвердил «Известиям» эксперт по пожарной безопасности лесов Константин Кобяков.

— С одной стороны, жаль, что дополнительные вложения по итогам прошлых лет не позволили полностью избежать сложной ситуации в этом году. С другой стороны, никогда даже большие вложения в противопожарную работу не могут дают гарантий, что катастрофическую ситуацию удастся предотвратить, — пояснил он.

Летний сезон лесных пожаров еще только в самом начале, добавил Кобяков. Пока ситуация хуже прошлого года, но 2022-й был аномально спокойным, подчеркнул эксперт.

Фото: РИА Новости/Елизавета Семина

При этом, несмотря на сложную обстановку, площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке сейчас в разы ниже среднепятилетних значений, заверил Алексей Венглинский.

— Так, соответствующий показатель по всему Дальнему Востоку составляет 1,8 млн га, при этом сегодня, площадь, пройденная огнем в ДФО — 862,5 тыс. га, — подчеркнул он.

В Якутии количество и площадь лесных пожаров снижается с каждым годом, подчеркнул Айсен Николаев.