Сухой жар: грозы стали причиной пожаров на Урале и Дальнем Востоке

Во второй половине дня 12 июля лесные пожары в Свердловской области перекинулись на село Шайдуриха Невьянского городского округа, сообщили в МЧС России. По последним данным, огнем охвачено 13 домов, эвакуировано около 60 человек , ограничено движение на автодороге Верхняя Пышма – Невьянск. Режим ЧС из-за лесных пожаров действует в восьми регионах России, наиболее сложная ситуация — в Якутии, Магаданской, Амурской областях и Хабаровском крае. Основной причиной распространения огня стали сухие грозы — когда осадков почти нет, а вот молнии и сильный ветер есть, сообщили «Известиям» в Рослесхозе. Это еще не пик пожарного сезона, отмечают эксперты.

Условия сложные

Число российских регионов, где введен режим ЧС из-за лесных пожаров, увеличилось до восьми — 12 июля к ним добавилась Башкирия. Также он действует на территории Магаданской области, Якутии, Камчатского, Хабаровского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, в ряде городских округов Свердловской области и в некоторых районах Амурской области.

Острая ситуация сложилась, в частности, в Невьянском городском округе Свердловской области. Здесь во второй половине дня 12 июля огонь перекинулся на жилые дома в села Шайдуриха. МЧС России сообщает о том, что пожаром затронуло шесть домов, агентство «РИА Новости» приводит данные ГУ МВД региона о 13 пострадавших зданиях.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области Тушение пожара в селе Шайдуриха

Власти сообщают, что из Шайдурихи и Невьянска эвакуировано около 60 человек. «На место дополнительно направлены аэромобильная группировка МЧС России из Екатеринбурга, а также вертолет Ми-8 МЧС России. К тушению привлечено более 80 человек и 26 единиц техники» , — сообщил официальный Telegram-канал МЧС России. Ограничено движение транспорта на автодороге Верхняя Пышма – Невьянск и в горящем селе.

Всего на данный момент в России, по данным «Авиалесоохраны», действует 191 лесной пожар в 20 регионах на площади свыше 220 тыс. гектаров. С начала июля это учреждение более чем в полтора раза — на 513 парашютистов и десантников — увеличило группировку межрегиональных сил авиационной охраны лесов для тушении пожаров на Урале и Дальнем Востоке.

Больше всего лесных пожаров бушует сейчас на удаленных и труднодоступных территориях Якутии, Хабаровского края, ХМАО, Амурской и Магаданской областей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Рослесхоза.

— В этих субъектах сохраняются жаркая погода, сильный и порывистый ветер. Основной причиной лесных возгораний стали сухие грозы, — пояснили там.

Фото: РИА Новости/Андрей Сорокин

Большинство пожаров в Якутии сейчас происходят в горах на высоте от 1,5 тыс. до 3 тыс. м, воды в окрестностях нет. Работать приходится в суровых условиях, рассказал журналистам инструктор десантно-пожарной группы Красноярского авиаотделения «Авиалесоохраны» Анатолий Бурмакин.

— В Якутии сами по себе суровые природно-климатические, гидрологические условия, рельеф местности, температура летом очень высокая: жарко, сухо, — пояснил он.

Чтобы повысить уровень координации работы по ликвидации лесных пожаров в Якутии, туда 12 июля вылетел замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

Погода способствует

Ситуацию в Магаданской области и Якутии осложняет погода, рассказал «Известиям» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Там ясно, солнечно, достаточно высокая температура, — отметил он.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

По его словам, жара до воскресенья, 16 июля, включительно ожидается и в Сибири — в Новосибирске, Томске, Кемерово. Высокие температуры без осадков прогнозируются также в Хакасии и Тыве, на юге Прибайкалья.

— Поэтому в эти дни нужно быть предельно осторожными, класс пожарной опасности наверняка приблизятся к очень высокому и чрезвычайному, — предостерег он. — Главный опасный элемент — отсутствие осадков. Без осадков, как правило, даже при не очень высоких температурах идет нарастание пожарной опасности.

Он также допустил, что увеличится пожароопасность в лесах севера европейской части страны.

Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в ближайшие сутки в Мурманской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии, следует из данных Гидрометцентра.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Пик впереди

Всего площадь, пройденная огнем, по данным Рослесхоза, составляет сейчас 1,46 млн га. Однако она не равна площади погибших деревьев, подчеркнули эксперты.

По данным системы ИСДМ-Рослесхоз, по площади, пройденной огнем с начала года, лидируют Омская, Новосибирская, Свердловская, Тюменская области. В них горели больше лесостепные или лесолуговые территории, то есть не только сами леса, но и открытые пространства, обратил внимание эксперт по пожарной безопасности лесов Константин Кобяков.

— А в лидерах именно по горящим лесам сейчас Дальний Восток, — отметил он. — Есть пожары в регионах Поволжья, но там огонь охватывает полуоткрытые пространства: леса на землях сельхозназначения, лесостепи.

По его словам, летне-осенний пожароопасный сезон еще не вышел на пик.

Фото: ТАСС/МЧС России

— Этот сезон еще только развивается, — подчеркнул Константин Кобяков. — Основное увеличение площадей пожаров еще предстоит.

В сложившейся обстановке жизненно необходимо возродить лесничество, добавил председатель Общественного совета Рослесхоза Владимир Морозов.

— Нужно вернуть людей для работы на земле. Сейчас у нас 20 с небольшим тысяч человек на всю страну. А нужно нам 100 тыс. лесников, а еще лучше 200 тыс. Им не обязательно делать обходы, объезды, как раньше. Есть современные средства, беспилотники, — сказал эксперт.

Кроме того, важно оснастить «Авиалесоохрану» достаточным количеством техники и кадров.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

— Важно вернуть эту связку: работа на земле и сильный резерв «Авиалесоохраны», тогда мы будем в состоянии вернуться к цифре примерно в полмиллиона гектаров площади, пройденной огнем, за весь лесопожарный сезон, — считает он.