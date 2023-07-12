Сухой жар: грозы стали причиной пожаров на Урале и Дальнем Востоке
Во второй половине дня 12 июля лесные пожары в Свердловской области перекинулись на село Шайдуриха Невьянского городского округа, сообщили в МЧС России. По последним данным, огнем охвачено 13 домов, эвакуировано около 60 человек, ограничено движение на автодороге Верхняя Пышма – Невьянск. Режим ЧС из-за лесных пожаров действует в восьми регионах России, наиболее сложная ситуация — в Якутии, Магаданской, Амурской областях и Хабаровском крае. Основной причиной распространения огня стали сухие грозы — когда осадков почти нет, а вот молнии и сильный ветер есть, сообщили «Известиям» в Рослесхозе. Это еще не пик пожарного сезона, отмечают эксперты.
Условия сложные
Число российских регионов, где введен режим ЧС из-за лесных пожаров, увеличилось до восьми — 12 июля к ним добавилась Башкирия. Также он действует на территории Магаданской области, Якутии, Камчатского, Хабаровского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, в ряде городских округов Свердловской области и в некоторых районах Амурской области.
Острая ситуация сложилась, в частности, в Невьянском городском округе Свердловской области. Здесь во второй половине дня 12 июля огонь перекинулся на жилые дома в села Шайдуриха. МЧС России сообщает о том, что пожаром затронуло шесть домов, агентство «РИА Новости» приводит данные ГУ МВД региона о 13 пострадавших зданиях.
Власти сообщают, что из Шайдурихи и Невьянска эвакуировано около 60 человек. «На место дополнительно направлены аэромобильная группировка МЧС России из Екатеринбурга, а также вертолет Ми-8 МЧС России. К тушению привлечено более 80 человек и 26 единиц техники», — сообщил официальный Telegram-канал МЧС России. Ограничено движение транспорта на автодороге Верхняя Пышма – Невьянск и в горящем селе.
Всего на данный момент в России, по данным «Авиалесоохраны», действует 191 лесной пожар в 20 регионах на площади свыше 220 тыс. гектаров. С начала июля это учреждение более чем в полтора раза — на 513 парашютистов и десантников — увеличило группировку межрегиональных сил авиационной охраны лесов для тушении пожаров на Урале и Дальнем Востоке.
Больше всего лесных пожаров бушует сейчас на удаленных и труднодоступных территориях Якутии, Хабаровского края, ХМАО, Амурской и Магаданской областей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Рослесхоза.
— В этих субъектах сохраняются жаркая погода, сильный и порывистый ветер. Основной причиной лесных возгораний стали сухие грозы, — пояснили там.
Большинство пожаров в Якутии сейчас происходят в горах на высоте от 1,5 тыс. до 3 тыс. м, воды в окрестностях нет. Работать приходится в суровых условиях, рассказал журналистам инструктор десантно-пожарной группы Красноярского авиаотделения «Авиалесоохраны» Анатолий Бурмакин.
— В Якутии сами по себе суровые природно-климатические, гидрологические условия, рельеф местности, температура летом очень высокая: жарко, сухо, — пояснил он.
Чтобы повысить уровень координации работы по ликвидации лесных пожаров в Якутии, туда 12 июля вылетел замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.
Погода способствует
Ситуацию в Магаданской области и Якутии осложняет погода, рассказал «Известиям» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
— Там ясно, солнечно, достаточно высокая температура, — отметил он.
По его словам, жара до воскресенья, 16 июля, включительно ожидается и в Сибири — в Новосибирске, Томске, Кемерово. Высокие температуры без осадков прогнозируются также в Хакасии и Тыве, на юге Прибайкалья.
— Поэтому в эти дни нужно быть предельно осторожными, класс пожарной опасности наверняка приблизятся к очень высокому и чрезвычайному, — предостерег он. — Главный опасный элемент — отсутствие осадков. Без осадков, как правило, даже при не очень высоких температурах идет нарастание пожарной опасности.
Он также допустил, что увеличится пожароопасность в лесах севера европейской части страны.
Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в ближайшие сутки в Мурманской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии, следует из данных Гидрометцентра.
Пик впереди
Всего площадь, пройденная огнем, по данным Рослесхоза, составляет сейчас 1,46 млн га. Однако она не равна площади погибших деревьев, подчеркнули эксперты.
По данным системы ИСДМ-Рослесхоз, по площади, пройденной огнем с начала года, лидируют Омская, Новосибирская, Свердловская, Тюменская области. В них горели больше лесостепные или лесолуговые территории, то есть не только сами леса, но и открытые пространства, обратил внимание эксперт по пожарной безопасности лесов Константин Кобяков.
— А в лидерах именно по горящим лесам сейчас Дальний Восток, — отметил он. — Есть пожары в регионах Поволжья, но там огонь охватывает полуоткрытые пространства: леса на землях сельхозназначения, лесостепи.
По его словам, летне-осенний пожароопасный сезон еще не вышел на пик.
— Этот сезон еще только развивается, — подчеркнул Константин Кобяков. — Основное увеличение площадей пожаров еще предстоит.
В сложившейся обстановке жизненно необходимо возродить лесничество, добавил председатель Общественного совета Рослесхоза Владимир Морозов.
— Нужно вернуть людей для работы на земле. Сейчас у нас 20 с небольшим тысяч человек на всю страну. А нужно нам 100 тыс. лесников, а еще лучше 200 тыс. Им не обязательно делать обходы, объезды, как раньше. Есть современные средства, беспилотники, — сказал эксперт.
Кроме того, важно оснастить «Авиалесоохрану» достаточным количеством техники и кадров.
— Важно вернуть эту связку: работа на земле и сильный резерв «Авиалесоохраны», тогда мы будем в состоянии вернуться к цифре примерно в полмиллиона гектаров площади, пройденной огнем, за весь лесопожарный сезон, — считает он.
Очаг пожара крайне важно потушить в первые сутки, тогда он не успевает разгореться, напомнил эксперт. Если неблагоприятная для пожарной обстановки погода продолжит сохраняться, этот год рискует стать довольно сложным и превысить прошлогодние показатели, полагает эксперт.