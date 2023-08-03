В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение выпустили на два дня — 3 и 4 августа. Опасения у синоптиков вызывает сильная жара, сообщает телеканал «Известия». В четверг и пятницу воздух в столице раскалится до +31 градуса. Местами, по словам синоптиков, будет переменная облачность.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.