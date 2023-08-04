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Синоптик предрек москвичам самые жаркие выходные с начала лета

Синоптик Шувалов: грядущие выходные в Москве станут самыми жаркими с начала лета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В выходные москвичей ждут самые жаркие дни с начала этого лета: в субботу воздух прогреется до +31…+33 градусов, а в воскресенье — до +32…+34, рассказал «Известиям» 4 августа глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ситуация по погоде в Москве действительно невиданная с начала этого лета. Пик жары придется на воскресенье, когда температура воздуха составит +32…+34 градуса. В субботу тоже будет жарко — +31…+33 градуса. В эти дни прогнозируется малооблачная погода без сильного ветра», — рассказал Шувалов.

Он отметил, что такая жара объясняется приходом горячего воздуха с юго-востока.

При этом синоптик обратил внимание, что значения ультрафиолетового индекса будут очень высокими. Поэтому, по его словам, с 11:00 до 16:00 в эти дни лучше избегать долгого пребывания на солнце.

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2 августа в столичном главке МЧС РФ сообщили, что до 7 августа в Москве ожидается жаркая погода с температурой свыше 30 градусов.

30 июля в центре погоды «Фобос» сообщили, что температура воздуха в августе в Москве будет на 2,5–3 градуса выше многолетней нормы. При этом осадков выпадет в пределах нормы (70–80 мм).

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