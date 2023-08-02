МЧС предупредило москвичей о жаре до 7 августа

Жарка погода с температурой свыше 30 градусов ожидается в Москве до понедельника, 7 августа. Об этом 2 августа сообщили на сайте столичного главка МЧС РФ.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 3 по 4 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 31 градуса. С 5 по 7 августа ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 34 градусов», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС посоветовали жителям столицы избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов, носить головной убор и пить больше воды. При нахождении на водоемах необходимо купаться только на оборудованных пляжах и не употреблять алкоголь.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жара до +34 градусов ожидает москвичей в воскресенье, 6 августа. После понедельника температура заметно снизится и придет к климатической норме.