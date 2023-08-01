Жителей Москвы ожидает приход 34-градусной жары

Жара до +34 градусов ожидает москвичей в воскресенье, 6 августа, и понедельник. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 1 августа.

«В Московском регионе в пятницу прогнозируется до +28...+30 градусов, в субботу — +30...+32 градуса, а очень жаркая погода будет в воскресенье и понедельник. В эти дни ожидается до +29...+34 градусов. Конечно, это опасная погода для москвичей. Конец недели — начало следующей будет самым жарким периодом нынешнего сезона», — рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что после понедельника температура заметно снизится и придет к климатической норме.

Также Вильфанд спрогнозировал в 10 регионах РФ избыток осадков в августе. По его словам, дожди ждут, в частности, жителей Бурятии, Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Иркутской областей.