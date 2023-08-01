Вильфанд спрогнозировал избыток осадков в 10 регионах РФ в августе

В Бурятии, Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Иркутской областях и некоторых других российских регионах специалисты прогнозируют большое количество дождей в последний месяц лета. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Избыток осадков в августе прогнозируется в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Иркутской областях, Приморском крае, Бурятии, частично в Забайкалье, на Сахалине и Камчатке», — сообщил он ТАСС.

Дефицитное количество осадков в следующем месяце предполагается в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях, в Башкортостане, Ямало-Ненецком, Таймырском автономных округах, на севере Красноярского края и Якутии, добавил Вильфанд.

Накануне Вильфанд также сообщил, что в 14 регионах России ожидается «опасное солнце». На данный момент в Краснодарском крае, на Ставрополье, в шести республиках Северного Кавказа и в Крыму прогнозируется очень высокий ультрафиолетовый индекс. Это опасная характеристика, отметил он.

Ультрафиолет негативно воздействует на кожу и слизистую глаз человека, поэтому на курортах лучше не находиться на пляже под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 14:00, добавил эксперт.