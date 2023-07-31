В Гидрометцентре предупредили об «опасном солнце» в 14 регионах России
В 14 регионах России ожидается «опасное солнце», сообщил в понедельник, 31 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Сейчас в Краснодарском крае, на Ставрополье, в [шести] республиках Северного Кавказа, Крыму прогнозируется очень высокий ультрафиолетовый индекс. Это опасная характеристика», — сказал Вильфанд на пресс-конференции в Национальной службе новостей (НСН), трансляция мероприятия велась на YouTube-канале агентства.
Ультрафиолет негативно воздействует на кожу и слизистую глаз человека, поэтому на курортах лучше не находиться на пляже под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 14:00, добавил эксперт.
Он уточнил, что высокий уровень ультрафиолета в ближайшие дни также прогнозируется в Курской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой и Белгородской областях.
Накануне Вильфанд сообщил, что погодные условия в нескольких регионах России останутся неблагоприятными: в ближайшее время на них снова обрушатся сильные ливни и ветер.
Эксперт также уточнил, что в последнее время погода в Приволжском федеральном округе была неблагоприятной. Теперь циклон, который обусловил эту непогоду, в ослабленном виде перемещается на север европейской части России.
До этого, 28 июля, Вильфанд заявил, что 31 июля в столичный регион придет теплая и солнечная погода. Вся следующая неделя по температурному фону будет по-настоящему летней.