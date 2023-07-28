Вильфанд сообщил о приходе солнечной погоды в Москву 31 июля

Москвичей в предстоящие выходные ожидают понижение температуры, дожди, сильный ветер и грозы, однако уже с понедельника, 31 июля, в столичный регион придет теплая и солнечная погода. Об этом 28 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В субботу, 29 июля, по словам синоптика, в Московском регионе похолодает и будет наблюдаться облачность из-за воздушных масс с севера и северо-запада.

«Ночью столбики термометров достигнут отметки +15…+17 градусов, а днем температура не превысит +19…+21 градусов. Кроме того, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, усиление ветра и грозы», — цитирует метеоролога НСН.

В воскресенье, 30 июля, температура повысится и приблизится к климатической норме — столбики термометра покажут ночью +13…+15 градусов, днем — +22…+24 градуса, будет кратковременный дождь, рассказал Вильфанд.

Далее, с начала предстоящей недели Москву ждет вполне комфортная летняя погода, хотя и с кратковременными дождями.

«Будет много солнца. В понедельник температура составит +22…+27 градусов, во вторник — +27…+28 градусов. Вся следующая неделя по температурному фону будет по-настоящему летней», — отметил синоптик.

Ранее, 27 июля, руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин в прогнозе на предстоящие выходные 29 и 30 июля рассказал «Известиям», что в субботу в Москве пройдет ливень, а в воскресенье ожидается небольшой дождь. Среднесуточная температура в эти дни составит +21 градус, отметил он.

До этого, 19 июля, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале отмечал, что последние дни июля в Москве будут теплыми, а в начале августа ожидается 30-градусная жара. Синоптик также рассказал, что погода в августе будет нестабильна, а средняя температура воздуха в Центральной России на 2 градуса превысит норму.