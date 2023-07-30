В Гидрометцентре предупредили о ливнях и ветре в нескольких регионах России
Погодные условия в нескольких регионах России остаются неблагоприятными, в ближайшее время на них снова обрушатся сильные ливни и ветер. Об этом 30 июля сообщило ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Эксперт упомянул, что в последнее время погода в Приволжском федеральном округе была неблагоприятной. Теперь циклон, который обусловил эту непогоду, в ослабленном виде перемещается на север европейской части России, объяснил Вильфанд.
«В Костромской области, например, прогнозируются очень сильный дождь, гроза, ветер до 23 м/с», — рассказал о предстоящих погодных условиях научный руководитель Гидрометцентра.
Также он упомянул Ленинградскую область и Ненецкий автономный округ — там тоже ожидаются ливень, гроза и усиление ветра. Настигнут такие погодные условия и другие регионы.
«В некоторых регионах Поволжья до утра 31 июля будет сохраняться непогода», — предупредил Вильфанд.
Кроме того, ливни и ветер также обещают в Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.
28 июля Роман Вильфанд сообщил, что с понедельника, 31 июля, в столичный регион вернется теплая и солнечная погода.
В свою очередь, центр погоды «Фобос» 30 июля сообщил на своем сайте, что температура воздуха в августе в Москве будет на 2,5–3 градуса выше нормы.