В августе температура воздуха в Москве будет на 2,5–3 градуса выше нормы
Температура воздуха в августе в Москве будет выше на 2,5–3 градуса выше нормы. Об этом 30 июля сообщил центр погоды «Фобос» на своем сайте.
«В целом август ожидается теплым — на 2,5–3 градуса выше многолетней нормы, то есть среднемесячная температура будет больше соответствовать июлю. Осадков выпадет в пределах нормы (70–80 мм)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что климатическое лето, то есть среднесуточная температура воздуха выше 15 градусов, закончится лишь в начале сентября, после чего ожидается бабье лето. Начнется же месяц с потепления до 28 градусов.
«2 августа во второй половине дня из-за перегрева воздуха, температура которого повысится до 30 градусов, в небе может появиться внутримассовая кучево-дождевая облачность с вероятностью мозаичных грозовых ливней», — заявили в «Фобосе».
Следующие два дня холодный атмосферный фронт принесет дожди, что собьет температуру до 28 градусов.
Ранее, 28 июля, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 31 июля в столичный регион придет теплая и солнечная погода. Вся следующая неделя по температурному фону будет по-настоящему летней.