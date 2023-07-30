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В августе температура воздуха в Москве будет на 2,5–3 градуса выше нормы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Температура воздуха в августе в Москве будет выше на 2,5–3 градуса выше нормы. Об этом 30 июля сообщил центр погоды «Фобос» на своем сайте.

«В целом август ожидается теплым — на 2,5–3 градуса выше многолетней нормы, то есть среднемесячная температура будет больше соответствовать июлю. Осадков выпадет в пределах нормы (70–80 мм)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что климатическое лето, то есть среднесуточная температура воздуха выше 15 градусов, закончится лишь в начале сентября, после чего ожидается бабье лето. Начнется же месяц с потепления до 28 градусов.

«2 августа во второй половине дня из-за перегрева воздуха, температура которого повысится до 30 градусов, в небе может появиться внутримассовая кучево-дождевая облачность с вероятностью мозаичных грозовых ливней», — заявили в «Фобосе».

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Следующие два дня холодный атмосферный фронт принесет дожди, что собьет температуру до 28 градусов.

Ранее, 28 июля, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 31 июля в столичный регион придет теплая и солнечная погода. Вся следующая неделя по температурному фону будет по-настоящему летней.

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