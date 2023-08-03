Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким актрисы Ирины Мирошниченко, которая умерла в четверг, 3 августа, на 82-м году жизни.

Он отметил, что талант, обаяние и интеллигентность звезды фильмов «Старый Новый год» и «Дядя Ваня» вызывали искреннюю любовь зрителей, передает агентство городских новостей «Москва».

«Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино — десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами», — цитирует Собянина телеканал «360».

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о смерти Ирины Мирошниченко на 82-м году жизни. Актриса скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище, передает RT.

О госпитализации артистки стало известно 30 июля. Утром она почувствовала недомогание, уже в больнице врачи диагностировали грипп в тяжелой форме. Было принято решение перевести артистку в реанимацию, передает НСН.

Через день, 1 августа, сообщалось, что Мирошниченко находится в состоянии медикаментозной комы, ее подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивали состояние актрисы как крайне тяжелое.

Во время пребывания в коме у актрисы произошла остановка сердца. После восстановления сердцебиения Мирошниченко вновь ввели в медикаментозную кому, сообщается на сайте kp.ru.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. Как актриса она дебютировала в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Свою первую большую роль она сыграла в картине Антона Тимошинина «Их знали только в лицо». Она также известна по роли Марии Магдалины в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и картинам «Дядя Ваня», «Вам и не снилось», «...И другие официальные лица», «Это сладкое слово свобода» и другим, пишет «Ридус».

В 1988 году Мирошниченко получила звание народной артистки РСФСР. В 2021 году она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.