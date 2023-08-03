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Умерла актриса Ирина Мирошниченко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российская актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщил источник «Известий» 3 августа.

О госпитализации артистки стало известно 30 июля. Утром она почувствовала недомогание, уже в больнице врачи диагностировали грипп в тяжелой форме. Было принято решение перевести артистку в реанимацию.

Через день, 1 августа, сообщалось, что Мирошниченко находится в состоянии медикаментозной комы, ее подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивали состояние актрисы как крайне тяжелое.

Источник «Известий» рассказал, что во время пребывания в коме у актрисы произошла остановка сердца. После восстановления сердцебиения Мирошниченко вновь ввели в медикаментозную кому.

Артистка умерла в реанимации, утром, не приходя в сознание.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. Как актриса она дебютировала в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Свою первую большую роль она сыграла в картине Антона Тимошинина «Их знали только в лицо». Она также известна по роли Марии Магдалины в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и картинам «Дядя Ваня», «Вам и не снилось», «...И другие официальные лица», «Это сладкое слово свобода» и другим. В 1988 году Мирошниченко получила звание Народной артистки РСФСР. В 2021 году она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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