Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована и находится в реанимации. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает Telegram-канал «112».

Как отмечается, сегодня утром Мирошниченко пожаловалась на недомогание. Затем ее состояние ухудшилось, и ей пришлось поехать в больницу.

«У Ирины Мирошниченко диагностировали грипп в тяжелой форме», — отмечается в сообщении.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1963 году она дебютировала в фильме режиссера Георгия Данелия в «Я шагаю по Москве». Она также исполнила роль Марии Магдалины в картине Андрея Тарковского «Андрей Рублев», снималась в фильмах «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось», «Кремлевские куранты» и «Дядя Ваня» и других.

12 июля сообщалось о госпитализации народного артиста России Игоря Ясуловича. Позднее его сын отметил, что госпитализация актера является плановой, «ничего экстраординарного» нет. 27 июля он сообщил, что его отец продолжает находиться в отделении реанимации из-за болезни почек.