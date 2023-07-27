У находящегося в реанимации актера Ясуловича наблюдается повышенная температура

Народный артист России Игорь Ясулович продолжает находиться в отделении реанимации из-за болезни почек. Об этом 27 июля рассказал источник «Известий».

Актер в сознании, не подключен к аппарату ИВЛ, его давление и пульс находятся в пределах нормы. Однако из-за воспалительного процесса у 81-летнего Ясуловича наблюдается повышенная температура.

Ранее, 21 июля, сын актера Алексей рассказал, что у его отца стабильное состояние, имеется положительная динамика.

Ясулович был госпитализирован в Москве 12 июля из-за проблем с почками. Позднее его сын отметил, что госпитализация актера является плановой, «ничего экстраординарного» нет.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Снимается в кино с 1961-го, за свою карьеру сыграл несколько сотен ролей, в том числе в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Самая обаятельная и привлекательная», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гостья из будущего».

Он является обладатель уникального тембра голоса, благодаря чему всегда был востребован при озвучивании фильмов и мультфильмов. Лауреат Государственной премии России (2000 год), народный артист РФ (2001). Профессор, преподает во ВГИКе и ГИТИСе.