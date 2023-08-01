Ирину Мирошниченко ввели в состояние медикаментозной комы

Актриса Ирина Мирошниченко в крайне тяжелом состоянии: она находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил источник «Известий» во вторник, 1 августа.

Накануне стало известно, что артистка пережила остановку сердца, находясь в реанимации. Врачам тогда удалось восстановить ее сердцебиение.

Мирошниченко была госпитализирована 30 июля. Утром того же дня она пожаловалась на недомогание, после чего ее состояние стало резко ухудшаться. У актрисы диагностировали грипп в тяжелой форме.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. Ее дебютом стала игра в фильме режиссера Георгия Данелии в «Я шагаю по Москве». Она также известна по роли Марии Магдалины в картине Андрея Тарковского «Андрей Рублев», фильмам «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось», «Кремлевские куранты», «Дядя Ваня» и другим. В 1988 году Мирошниченко удостоилась звания народной артистки РСФСР. В 2021 году ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.