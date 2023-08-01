Реклама
Прямой эфир
Общество
СКР предъявил обвинения мужчине, похитившему девушку в 2009 году
Происшествия
Схрон с боеприпасами украинских диверсантов нашли в Херсонской области
Армия
Военный эксперт объяснил планы США передать Украине менее оснащенные танки Abrams
Армия
Балицкий сообщил о перегруппировке ВСУ на ореховском направлении
Туризм
Единая электронная виза для иностранцев заработала в России
Туризм
Минэк заявил о подтверждении от Китая о запуске туристического безвиза
Мир
Захарова допустила, что США из-за Киева получат статус страны-спонсора терроризма
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Общество
В Кремле рассказали о мерах защиты Москвы после атаки БПЛА
Общество
В карельском поселке задержали подозреваемых в убийстве шести человек
Мир
В Кремле указали на важность темы расширения БРИКС
Мир
Лукашенко заявил о намерении избежать применения ТЯО для защиты Белоруссии
Общество
Метеоролог оценил опасность тайфуна «Доксури» для российских регионов

Ирину Мирошниченко ввели в состояние медикаментозной комы

0
Фото: ТАСС/Геодакян Артем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актриса Ирина Мирошниченко в крайне тяжелом состоянии: она находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил источник «Известий» во вторник, 1 августа.

Накануне стало известно, что артистка пережила остановку сердца, находясь в реанимации. Врачам тогда удалось восстановить ее сердцебиение.

Мирошниченко была госпитализирована 30 июля. Утром того же дня она пожаловалась на недомогание, после чего ее состояние стало резко ухудшаться. У актрисы диагностировали грипп в тяжелой форме.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. Ее дебютом стала игра в фильме режиссера Георгия Данелии в «Я шагаю по Москве». Она также известна по роли Марии Магдалины в картине Андрея Тарковского «Андрей Рублев», фильмам «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось», «Кремлевские куранты», «Дядя Ваня» и другим. В 1988 году Мирошниченко удостоилась звания народной артистки РСФСР. В 2021 году ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023