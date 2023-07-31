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Актриса Ирина Мирошниченко пережила остановку сердца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Актриса Ирина Мирошниченко пережила остановку сердца, будучи в реанимации. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил источник «Известий».

Кардиологам удалось восстановить сердцебиение актрисы. В настоящее время она находится в реанимационном отделении, ее состояние оценивается как тяжелое.

Днем ранее сообщалось о госпитализации Мирошниченко. Утром того же дня она пожаловалась на недомогание, после чего ее состояние ухудшилось. Врачи диагностировали у актрисы грипп в тяжелой форме.

Ирина Мирошниченко: "Жизель" - память на всю жизнь"
У меня в руках программа балета Большого театра "Жизель" - 102-й спектакль, постановка 1997 года. Хореографическая редакция народного артиста СССР Владимира Васильева. В главных ролях звезды мирового уровня - Светлана Захарова и Андрей Уваров. Нельзя не сказать о прекрасных декорациях замечательного художника Сергея Бархина, с которым я имела счастье работать в Московском Художественном театре над спектаклем "Татуированная роза"...

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Ее дебютом стала игра в фильме режиссера Георгия Данелии в «Я шагаю по Москве». Она также известна по роли Марии Магдалины в картине Андрея Тарковского «Андрей Рублев», фильмам «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось», «Кремлевские куранты», «Дядя Ваня» и другим.

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