Китай призвал НАТО отказаться от расширения на восток

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй 3 августа заявил, что КНР призывает страны НАТО отказаться от менталитета холодной войны и воздержаться от расширения на восток.

«Мы настаиваем на том, чтобы НАТО соответствовала веяниям времени, прислушивалась к справедливым призывам стран Азиатско-Тихоокеанского региона к миру и развитию, исправила свое ошибочное восприятие, отказалась от менталитета холодной войны и воздержалась от продвижения в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказал он в интервью ТАСС.

Ранее, 24 июля, Китай предостерег Японию от взаимодействия с НАТО, которое своими заявлениями способствует возникновению конфронтации в регионе. В КНР отметили, что альянс пытается нарастить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), чтобы привести Пекин и Токио к противостоянию.

Японская деловая газета Nikkei 11 июля со ссылкой на источник написала, что НАТО отложит решение об открытии офиса альянса в Токио. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поднял вопрос о возможности создания такого офиса во время своей поездки в Японию в начале года.

9 июля японский телеканал NHK сообщил, что осуществление плана по открытию офиса НАТО в Японии становится затруднительным из-за позиции властей Франции. Зоной деятельности альянса является Североатлантический регион, поэтому президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал Столтенберга о своем несогласии по открытию офиса. Между тем журналисты тогда отметили, что открытие нового офиса НАТО требует согласия всех членов альянса.

Президент РФ Владимир Путин 13 июня упрекнул альянс в обмане о расширении на восток. Он указал, что НАТО знает о создании угрозы для РФ, но целенаправленно действует при всех попытках России наладить нормальные отношения.

6 июня кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков сообщил в беседе с «Известиями», что многие европейские члены НАТО не считают приоритетом открытие офиса в Токио, однако это произойдет при желании Вашингтона.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 24 мая заявил, что страна не намерена вступать в НАТО. Однако в данный момент обсуждается возможность открытия представительства альянса в Японии, но «до настоящего времени никаких решений принято не было».

Научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва 15 мая отмечал, что сотрудничество с НАТО может обернуться катастрофическими последствиями для Японии. Эксперт подчеркнула, что сближение Японии с НАТО равносильно эскалации, которая будет подрывать мир и стабильность в АТР.

10 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в АТР и продвигать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 9 мая в интервью газете The Washington Post сообщил, что НАТО не примет в свои ряды страны АТР. Он выразил мнение, что альянс не станет глобальным и сохранит границы в пределах Северной Америки и Европы.

До этого, 24 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.