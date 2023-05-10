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Захарова заявила о намерениях НАТО закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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Захарова заявила о намерениях НАТО закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявила в среду, 10 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Намерение НАТО открыть офис в японской столице — это, конечно, очередное свидетельство, уже практическое, а не иллюзорное, глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР», — сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, военно-политическому блоку это необходимо, «чтобы плодить натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».

Дипломат добавила, что продвижение Североатлантического альянса в Азии приведет к ее милитаризации.

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Ранее в этот день генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подтвердил телеканалу CNN планы открыть офис альянса в Японии в Токио.

Накануне Столтенберг в интервью газете The Washington Post сообщил, что НАТО не примет в свои ряды страны АТР. Он выразил мнение, что альянс не станет глобальным и сохранит границы в пределах Северной Америки и Европы.

Ранее, 29 апреля, контр-адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз заявил, что членство в НАТО представляет большую угрозу для страны в нынешних геополитических реалиях. По его словам, сейчас, когда продолжается конфликт на Украине, США собираются устроить «крупную разборку в Тихом океане».

24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соединенные Штаты под своим руководством создают механизмы, чтобы вмешаться в морскую безопасность «с прицелом на обеспечение односторонних интересов Запада в акватории Южно-Китайского моря».

7 марта глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что страны Азии не должны допустить повторения украинского сценария на фоне внедрения США так называемой Индо-Тихоокеанской стратегии. Он уверен, что Вашингтон содействует формированию в регионе конфликтующих блоков, что приведет там к созданию версии НАТО и разрыву связей между странами АТР.

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