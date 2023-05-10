Генсек НАТО заявил об отсутствии планов принимать в альянс страны Азии

НАТО не примет в свои ряды страны Азии. Об этом во вторник, 9 мая, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете The Washington Post.

Он считает, что НАТО не станет глобальным альянсом и сохранит границы в пределах Северной Америки и Европы.

«Наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию НАТО», — сообщил Столтенберг.

На вопрос о возможном столкновении альянса с Китаем, генсек ответил, что кризис на Тайване и вокруг него будет иметь «серьезные последствия». По его оценке, половина контейнерных грузов и судов проходит через Тайваньский пролив. Также на острове производят большую часть всех полупроводников в мире.



«Этот военный конфликт в случае его развязывания будет иметь колоссальное значение для НАТО и наших союзников», — отметил он.

Кроме того, он добавил, что Евросоюз (ЕС) не сможет защитить Европу без Североатлантического альянса.

Ранее, 29 апреля, контр-адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз заявил, что членство в НАТО представляет большую угрозу для страны в нынешних геополитических реалиях. По его словам, сейчас, когда продолжается конфликт на Украине, США собираются устроить «крупную разборку в Тихом океане».



22 апреля глава МВД Турции Сулейман Сойлу зяавил, что США пытаются создать террористическое государство рядом с республикой. В связи с этим страна провела четыре крупные операции против этого. Сойлу добавил, что риск создания террористического государства не исчезнет, если не устранить фактор США.

14 апреля старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский объяснил нежелание НАТО видеть Украину в своем составе. По его словам, несмотря на то что против предоставления Украине дорожной карты к членству в НАТО выступили только три страны, в Североатлантическом альянсе больше противников интеграции Киева в военный блок.

Турецкое издание Haber7 4 апреля написало, что США хотят сделать главой Турции президента, который будет выполнять роль украинского лидера Владимира Зеленского.

Президент Чехии Петр Павел 20 марта отмечал, что странам НАТО будет непросто принять единогласное решение о принятии Украины в альянс, в том числе из-за позиции Венгрии и Турции. По его мнению, Украине надо сначала стать членом Евросоюза, а только затем вступить в НАТО.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.