В Турции заявили об опасности дальнейшего членства в НАТО

Контр-адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз 29 апреля заявил, что членство в НАТО представляет большую угрозу для страны в нынешних геополитических реалиях.

Он отметил, что планы альянса по эскалации конфликта на Украине и в Тихом океане серьезно угрожают Турции. Гюрдениз считает, что достаточно прочесть доклады сената или конгресса США о Турции и сразу становится понятно, кто является союзником для нее, а кто — противником.

По его словам, сейчас, когда продолжается конфликт на Украине, США собираются устроить «крупную разборку в Тихом океане».

«Турция должна выйти из НАТО, потому что может столкнуться с прямой угрозой вовлечения (в конфликт. — Ред.)», — сказал он телеканалу Tele 1.

По словам Гюрдениза, руководство НАТО говорит о потенциальной возможности принятия Украины в альянс. При таком раскладе Турция станет прямым участником конфликта и будет лишена возможности придерживаться нейтралитета. Кроме того, в таком случае Анкаре придется закрыть Босфор и Дарданеллы для кораблей из России.

Как утверждает контр-адмирал, ресурсы и геополитическое влияние позволяют Турции проводить независимую политику и балансировать между НАТО и Востоком. При условии, что Россия и Иран не могут и не собираются вторгаться на территорию Турции.

Также Гюрдениз выразил мнение, что Анкаре угрожает создание на юго-востоке страны Курдистана с выходом к морю, в котором заинтересованы США, Великобритания, Франция и Евросоюз.

Он предположил, что Турции следует сближаться с Россией, Китаем, Индией и Южно-Африканской Республикой (ЮАР), то есть странами БРИКС.

Ранее, 22 апреля, глава МВД Турции Сулейман Сойлу зяавил, что США пытаются создать террористическое государство рядом с республикой. В связи с этим страна провела четыре крупные операции против этого. Сойлу добавил, что риск создания террористического государства не исчезнет, если не устранить фактор США.

14 апреля старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский объяснил нежелание НАТО видеть Украину в своем составе. По его словам, несмотря на то что против предоставления Украине дорожной карты к членству в НАТО выступили только три страны, в Североатлантическом альянсе больше противников интеграции Киева в военный блок.

Турецкое издание Haber7 4 апреля написало, что США хотят сделать главой Турции президента, который будет выполнять роль украинского лидера Владимира Зеленского.

Президент Чехии Петр Павел 20 марта отмечал, что странам НАТО будет непросто принять единогласное решение о принятии Украины в альянс, в том числе из-за позиции Венгрии и Турции. По его мнению, Украине надо сначала стать членом Евросоюза, а только затем вступить в НАТО.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.