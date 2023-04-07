Стало известно о намерении США поставить во главе Турции второго Зеленского

США хотят сделать главой Турции президента, который будет выполнять роль украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 4 апреля написало турецкое издание Haber7.

«Они намерены поставить в Анкаре своего человека, как это было с Киевом, чтобы «новая кровь» принимала участие в борьбе Запада против России. На роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции», — написал обозреватель Озгюр Байрак.

Журналист отметил, что оппозиции Турции дали задачу взять на себя роль Зеленского. Однако пока что переговоры США и турецких политиков не привели к конкретному результату.

Ранее, 5 апреля, кандидат в президенты от оппозиционных партий Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае его победы на выборах жители Турции смогут посещать страны Европейского союза в безвизовом режиме.

30 марта турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас заявил «Известиям», что если турецкий политик Мухаррем Индже не снимет свою кандидатуру на пост президента Турции, то шансы на победу оппозиции в лице Кылычдароглу снизятся, а шансы действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана увеличатся.

Ранее, 28 марта, представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявление в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.

20 марта Кылычдароглу сказал, что «испытания» в отношениях России и Турции маловероятны при его победе на выборах. Он подчеркнул, что РФ является важным соседом и «партнером при необходимости». Однако нужно избегать вмешательств во внутренние дела друг друга.

До этого, 1 марта, Эрдоган подтвердил свое решение провести президентские и парламентские выборы 14 мая.