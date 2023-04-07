Реклама
Прямой эфир
Мир
Госсекретарь США Блинкен допустил вступление Швеции в НАТО к июлю
Мир
Лидер «желтых жилетов» предрек Франции социальный взрыв из-за пенсионной реформы
Мир
В США заявили о нежелании конфликта с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня
Происшествия
ФСБ задержала в Херсонской области украинского агента
Мир
Пентагон начал изучать обстоятельства утечки о секретной контратаке Украины
Происшествия
В Донецке погибли четыре человека после обстрела ВСУ
Экономика
Эксперт спрогнозировала рост курса доллара до 90 рублей
Мир
Власти КНР ввели санкции против двух американских организаций из-за Тайваня
Мир
Банк Америки прервал конференцию из-за критики Зеленского и Байдена
Мир
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа
Общество
Нарушения выявлены в 133 материалах «Википедии»
Здоровье
В Крыму разработали фитопрепарат для борьбы с раком
Общество
Синоптики пообещали майскую погоду на следующей неделе в Москве

Стало известно о намерении США поставить во главе Турции второго Зеленского

Haber7: США хотят поставить во главе Турции второго Зеленского
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Murat Kocabas
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США хотят сделать главой Турции президента, который будет выполнять роль украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 4 апреля написало турецкое издание Haber7.

«Они намерены поставить в Анкаре своего человека, как это было с Киевом, чтобы «новая кровь» принимала участие в борьбе Запада против России. На роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции», — написал обозреватель Озгюр Байрак.

Журналист отметил, что оппозиции Турции дали задачу взять на себя роль Зеленского. Однако пока что переговоры США и турецких политиков не привели к конкретному результату.

Вдруг против друга: отношения США и Турции снова накалились
Эрдоган заподозрил Вашингтон в поддержке своего главного соперника на выборах

Ранее, 5 апреля, кандидат в президенты от оппозиционных партий Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае его победы на выборах жители Турции смогут посещать страны Европейского союза в безвизовом режиме.

30 марта турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас заявил «Известиям», что если турецкий политик Мухаррем Индже не снимет свою кандидатуру на пост президента Турции, то шансы на победу оппозиции в лице Кылычдароглу снизятся, а шансы действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана увеличатся.

Ранее, 28 марта, представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявление в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.

20 марта Кылычдароглу сказал, что «испытания» в отношениях России и Турции маловероятны при его победе на выборах. Он подчеркнул, что РФ является важным соседом и «партнером при необходимости». Однако нужно избегать вмешательств во внутренние дела друг друга.

До этого, 1 марта, Эрдоган подтвердил свое решение провести президентские и парламентские выборы 14 мая.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023