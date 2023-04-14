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Эксперт объяснил нежелание НАТО видеть Украину в своем составе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Несмотря на то, что против предоставления Украине «дорожной карты» к членству в НАТО выступили только три страны — США, Германия и Венгрия, — в Североатлантическом альянсе больше противников интеграции Киева в военный блок, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

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«Может, сама Украина и нуждается в членстве в НАТО, но Киев принесет альянсу больше вреда, чем пользы — и это понимают в НАТО. Страна, во-первых, готова повышать свою боеспособность и соответствовать критериям членства в альянсе только за чужой счет, за счет других членов объединения. Во-вторых, никто, в том числе и Венгрия, не хочет нести обязательств по отношению к Украине», — сказал Офицеров-Бельский в беседе с «Известиями».

На прошедшей 4–5 апреля встрече главы МИД НАТО Венгрия, США и Германия выступили против инициативы Польши и стран Балтии предоставить Украине «дорожную карту» к членству в альянсе. В правительстве Венгрии «Известиям» заявили, что не будут препятствовать интеграции Украины в состав Североатлантического альянса только после того, как Киев «восстановит права этнических венгров» на своей территории.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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