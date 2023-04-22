Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства

США пытаются создать террористическое государство рядом с Турцией. Об этом заявил в субботу, 22 апреля, глава МВД республики Сулейман Сойлу.

«Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство. Мы принимаем меры предосторожности. Мы провели четыре крупные операции против этого», — сказал он в интервью телеканалу CNN Türk.

Сойлу добавил, что риск создания террористического государства не исчезнет, если не устранить фактор США. Он также задался вопросом о том, что американское правительство сделало с Афганистаном. Помимо этого, глава МВД Турции подчеркнул, что Ираку и Сирии также было нелегко.

По словам Сойлу, страна сможет бороться с созданием террористического государства, так как «более 40 лет Турция ведет борьбу, в горах (на севере Ирака) осталось 86 террористов».

В прошлом году глава МВД Турции заявил, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона в связи с терактом в Стамбуле. По его словам, властям страны известно, откуда координировали теракт в Стамбуле. Произошедшее он назвал посланием.

Взрыв прогремел на оживленной туристической улице Истикляль 13 ноября вечером. В этот момент на улице находилось много людей. В результате атаки погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.