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Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства

Глава МВД Турции Сойлу: США пытаются создать рядом со страной террористическое государство
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Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense
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США пытаются создать террористическое государство рядом с Турцией. Об этом заявил в субботу, 22 апреля, глава МВД республики Сулейман Сойлу.

«Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство. Мы принимаем меры предосторожности. Мы провели четыре крупные операции против этого», — сказал он в интервью телеканалу CNN Türk.

Сойлу добавил, что риск создания террористического государства не исчезнет, если не устранить фактор США. Он также задался вопросом о том, что американское правительство сделало с Афганистаном. Помимо этого, глава МВД Турции подчеркнул, что Ираку и Сирии также было нелегко.

По словам Сойлу, страна сможет бороться с созданием террористического государства, так как «более 40 лет Турция ведет борьбу, в горах (на севере Ирака) осталось 86 террористов».

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В прошлом году глава МВД Турции заявил, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона в связи с терактом в Стамбуле. По его словам, властям страны известно, откуда координировали теракт в Стамбуле. Произошедшее он назвал посланием.

Взрыв прогремел на оживленной туристической улице Истикляль 13 ноября вечером. В этот момент на улице находилось много людей. В результате атаки погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.

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