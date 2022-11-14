Турция не приняла соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара не принимает соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил телеканал CNN Turk.

«Мы не принимаем соболезнования американского посольства», — сказал турецкий министр.

По его словам, властям страны известно, откуда координировали теракт в Стамбуле. Произошедшее он назвал посланием.

«Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание», — добавил глава МВД Турции.

Также он добавил, что исполнитель теракт планировал в понедельник сбежать в Грецию, но турецкие силовики его задержали.

Взрыв прогремел на оживленной туристической улице Истикляль 13 ноября вечером. Губернатор Стамбула Али Ерликая написал в Twitter, что взрывное устройство сработало около 16:20 (совпадает с мск). В этот момент на улице находилось много людей.

По последним данным, в результате атаки погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.

Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

По данным минюста страны, по делу о теракте задержаны 46 подозреваемых.