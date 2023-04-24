Реклама
Прямой эфир
Мир
Концерн Henkel заявил о возможном обратном выкупе активов в РФ через несколько лет
Мир
Лавров прибыл в ООН для участия в заседании Совбеза организации
Мир
Венгрия выступила против поставок оружия Украине
Мир
Вучич обвинил Запад в манипуляциях с Косово
Наука и техника
Выход россиян в открытый космос перенесен на начало мая
Мир
Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ
Экономика
Стоимость земельных участков в России за год выросла на 20%
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность торговавшей оружием группы в Ярославле
Армия
Минобороны сообщило о пресечении деятельности двух украинских ДРГ в ДНР
Мир
Храм УПЦ в Черновицкой области сгорел в результате поджога
Авто
В России выросли цены на новые и подержанные легкие коммерческие автомобили
Общество
ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне ВСУ сотрудника ЧОПа
Политика
В думу внесен проект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы

Лавров указал на курс США сломать многосторонность в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Лавров: США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе
0
Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил 24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации.

Министр пояснил, что в АТР была сформирована успешная открытая система сотрудничества по экономике и безопасности, она на протяжении десятков лет складывалась вокруг АСЕАН.

«Система позволяла вырабатывать консенсусные подходы, устраивающие и десятку членов АСЕАН, и их партнеров по диалогу, включая Россию, Китай, США, Индию, Японию, Австралию, Республику Корея, обеспечивая настоящую инклюзивную многосторонность. Выдвинув Индо-Тихоокеанскую стратегию, Вашингтон взял курс на развал этой устоявшейся архитектуры», — отметил глава МИД России.

Кроме того, он подчеркнул, что Штаты под своим руководством создают механизмы, чтобы вмешаться в морскую безопасность «с прицелом на обеспечение односторонних интересов Запада в акватории Южно-Китайского моря».

«Блоковые подходы, подрывающие асеаноцентричную многосторонность, проявляются в создании военного альянса AUKUS, в который заталкивают и Токио, и Сеул, и даже ряд стран АСЕАН», — сказал Лавров.

«Мы четко ориентируемся на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона»
Глава Якутии Айсен Николаев — о «развороте» республики на Восток, ситуации с кадрами, газификации региона и помощи ДНР

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк заявил 20 января, что Штаты создают выгодные для себя условия в Азиатско-Тихоокеанском регионе для будущей конфронтации с Китаем. Эксперт добавил также, что пока в противостоянии Вашингтона и Пекина нет горячей фазы, как, например, в конфликте России и Запада таковой является Украина.

В ноябре 2022 года Лавров указал на попытки США и НАТО освоить Азиатско-Тихоокеанский регион и милитаризировать его. По его словам, Североатлантический альянс претендует на то, чтобы играть ведущую роль в АТР.

Еще год назад китайский портал CGTN писал о планах НАТО дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы обеспечить США мировое господство. Как отмечал автор статьи, несмотря на то что альянс позиционирует себя как «оборонительный союз», он интенсивно расширяется, а также развязывает военные конфликты.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023