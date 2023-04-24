Лавров указал на курс США сломать многосторонность в Азиатско-Тихоокеанском регионе

США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил 24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации.

Министр пояснил, что в АТР была сформирована успешная открытая система сотрудничества по экономике и безопасности, она на протяжении десятков лет складывалась вокруг АСЕАН.

«Система позволяла вырабатывать консенсусные подходы, устраивающие и десятку членов АСЕАН, и их партнеров по диалогу, включая Россию, Китай, США, Индию, Японию, Австралию, Республику Корея, обеспечивая настоящую инклюзивную многосторонность. Выдвинув Индо-Тихоокеанскую стратегию, Вашингтон взял курс на развал этой устоявшейся архитектуры», — отметил глава МИД России.

Кроме того, он подчеркнул, что Штаты под своим руководством создают механизмы, чтобы вмешаться в морскую безопасность «с прицелом на обеспечение односторонних интересов Запада в акватории Южно-Китайского моря».

«Блоковые подходы, подрывающие асеаноцентричную многосторонность, проявляются в создании военного альянса AUKUS, в который заталкивают и Токио, и Сеул, и даже ряд стран АСЕАН», — сказал Лавров.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк заявил 20 января, что Штаты создают выгодные для себя условия в Азиатско-Тихоокеанском регионе для будущей конфронтации с Китаем. Эксперт добавил также, что пока в противостоянии Вашингтона и Пекина нет горячей фазы, как, например, в конфликте России и Запада таковой является Украина.

В ноябре 2022 года Лавров указал на попытки США и НАТО освоить Азиатско-Тихоокеанский регион и милитаризировать его. По его словам, Североатлантический альянс претендует на то, чтобы играть ведущую роль в АТР.

Еще год назад китайский портал CGTN писал о планах НАТО дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы обеспечить США мировое господство. Как отмечал автор статьи, несмотря на то что альянс позиционирует себя как «оборонительный союз», он интенсивно расширяется, а также развязывает военные конфликты.