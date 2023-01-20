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В Общественной палате оценили возможность военной конфронтации США и Китая

Член Общественной палаты РФ Данюк: США создают выгодные условия в Азиатско-Тихоокеанском регионе для конфронтации с Китаем
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США создают выгодные для себя условия в Азиатско-Тихоокеанском регионе для будущей конфронтации с Китаем. Таким мнением 20 января с «Известиями» поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Мы видим это и на дипломатическом, политическом, военном уровнях. Например, создание союза AUKUS говорит о том, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет занимать особое положение для США в контексте противостояния с Китаем, которое уже начинается», — сказал он.

Как подчеркнул эксперт, пока в противостоянии Вашингтона и Пекина нет горячей фазы, как, например, в конфликте России и Запада таковой является Украина.

«Но потенциальной горячей точкой может стать Тайвань. И естественно для того, чтобы попытаться ущемить позиции Китая, сделать так, чтобы Тайвань по-прежнему оставалась болевой точкой для Пекина, США действительно будут эту инфраструктуру развивать», — сказал Данюк.

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По словам члена Общественной палаты, Вашингтон разместил ракеты на территории Тайваня, заключил военные контракты с Южной Кореей.

«И всё это говорит о том, что действительно США, Япония, Филиппины создают некий военно-политический союз, целью которого является создание выгодных позиций для будущей конфронтации с Китаем», — заключил он.

18 января обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе написал, что США готовят союзников для военной конфронтации с Китаем, опираясь на модель подготовки Украины к боевым действиям с Россией.

15 января сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что США готовятся к конфликту с Китаем для того, чтобы контролировать Евразию. Она отмечала, что после государственного переворота в 2014 году на Украине США втянули в украинский конфликт Россию. Теперь, подчеркнула сенатор, по отработанной уже схеме США решили понудить Китай первым начать военные действия за Тайвань.

До этого, 8 января, сообщалось, что японские и американские вооруженные силы договорились об укреплении взаимодействия на фоне потенциального конфликта в Китае. Генерал-лейтенант США Джеймс Бирман отметил, что оба государства всё активнее «интегрируют свою командную структуру и наращивают совместные операции».

Между тем 18 января официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что в феврале состоится визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

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