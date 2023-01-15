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Сюжет:

В Совфеде заявили о подготовке США к войне с Китаем

Сенатор Ковитиди: для осуществления контроля над Евразией США готовятся к войне с Китаем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Для осуществления контроля над Евразией США готовятся к конфликту с Китаем. Об этом в воскресенье, 15 января, заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

«Мы видим, что государственные перевороты и понуждения к войне стали порочным политическим почерком США. Объяснить американцам, что их власть превратила Америку в главного агрессора и террориста планеты, сегодня будет очень непросто, но необходимо», — написала она в Telegram-канале.

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Сенатор указала на то, что Вашингтон в XXI веке снова затеял опасную геополитическую игру с целью нейтрализовать две ядерные мировые державы — Россию и Китай. После государственного переворота в 2014 году на Украине США втянули в украинский конфликт Россию.

«По отработанной в Пентагоне схеме Штаты решили понудить Китай первым начать военные действия за Тайвань. США активно вооружаются, и Китай это должно серьезно обеспокоить», — отметила она.

В частности, сейчас индо-тихоокеанское командование включает 375 тыс. военных и гражданских лиц в регионе, а новый оборонный бюджет США предусматривает миллиарды долларов на новую военную инфраструктуру и стратегические инициативы в тихоокеанском регионе, уточнила Ковитиди.

Сенатор допускает участие Японии в конфликте на стороне США. Она напомнила, что японское правительство объявило об «удвоении военных расходов на следующие пять лет, с 2023 по 2027 год, до суммы $80 млрд.

Кроме того, Ковитиди предполагает участие в конфликте Филиппин, чье правительство, по словам сенатора, «готово разрешить Вашингтону разместить оружие и боеприпасы на еще пяти военных базах, кроме пяти уже доступных для США».

«Всё происходящее подталкивает Пекин к оперативному переосмыслению происходящих событий и более плотному и прежде всего открытому военно-политическому и экономическому сотрудничеству с Россией. Вашингтон с участием своих вассалов и скрытых агентов влияния постарается не затягивать с реализацией плана организации провокационной ловушки для Пекина. Смогут ли в Поднебесной обыграть США — покажет время, но его у Пекина уже не так много», — заключила она.

Ранее, 25 декабря, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что успешная борьба с гегемонией США и противодействие политике силового воздействия Вашингтона стали одним из ключевых достижений дипломатии Китая в 2022 году. По его словам, для противодействия США и другим западным странам Китай успешно использовал площадку ООН, где отстаивал свои национальные интересы.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 22 декабря сказал, что гегемонизм и политика силы доживают последние дни, многополярность мира и демократизация международных отношений неизбежно наступят.

Глава МИД КНР на встрече с российским послом Игорем Моргуловым 27 ноября отметил, что Китай, как и Россия, не приемлет политику грубой силы, а также однополярную гегемонию. Ван И призвал укреплять связи между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) для достижения мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

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