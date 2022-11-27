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В Китае заявили о продвижении многополярного мира вместе с Россией

Глава МИД КНР: Китай и Россия не признают однополярную гегемонию и политику грубой силы
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Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry/Handout
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Пекин, как и Москва, не приемлет политику грубой силы, а также однополярную гегемонию. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским послом Игорем Моргуловым в воскресенье, 27 ноября.

Новые горизонты сотрудничества

«Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир <...> упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права», — подчеркнул глава МИД Китая.

Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.

Кроме того, Ван И призвал укреплять связи между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) для достижения мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

Ранее, 15 ноября, на полях саммита G20 состоялась двусторонняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Ван И. Помимо прочего, на этой встрече китайский министр сообщил Лаврову, что Пекин выступает против исключения России из состава G20 и других международных площадок. По его словам, никто не имеет права отобрать рациональное право страны на участие в рамках многосторонних форматов.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

В августе Путин в очередной раз отметил, что однополярная модель мира изжила себя. Ее сменяет новый миропорядок, основанный на признании суверенного пути каждого народа. По словам главы государства, для выстраивания многополярного мира сейчас востребована роль БРИКС. Он подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.

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