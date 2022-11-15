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Двусторонняя встреча глав МИД России и Китая началась на саммите G20
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Китай выступил против исключения РФ из состава G20 и других международных площадок

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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Китай выступает против исключения России из состава G20 и других международных площадок. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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«Очень рады, что вы лично участвуете в саммите G20, представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках «Двадцатки» и на других международных площадках», — сказал он.

По его словам, никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов.

Ван И пояснил, что намерен обсудить с Лавровым сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений.

Двусторонняя встреча глав МИД РФ и КНР на полях саммита G20 началась ранее в этот день.

Саммит «Двадцатки» проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Лавров возглавляет на нем российскую делегацию.

Днем ранее стало известно, что в Верховную раду Украины внесен проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить РФ из состава группы. Кроме того, Киев призвал G20 поддержать продление продовольственной сделки, усилить антироссийские санкции, а также существенно нарастить экономическую, финансовую помощь Украине и помощь в вопросах безопасности.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что исключить Россию из G20 невозможно, а призывы к этому со стороны Украины являются «политическими упражнениями».

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский отказался участвовать в саммите G20, если в нем примет участие президент России Владимир Путин. После этого читатели немецкого журнала Der Spiegel посчитали трусостью отказ главы Украины встретиться с российским коллегой.

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