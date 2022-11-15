Двусторонняя встреча глав МИД России и Китая началась на саммите G20

На полях саммита «Большой двадцатки» (G20) началась двусторонняя встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Китая Ван И.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Лавров возглавляет на нем российскую делегацию.

Ранее, 13 ноября, обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг заявил, что антироссийские санкции, введенные со стороны западных стран, подарили РФ важного союзника — Китай. Он отметил, что КНР стала крупнейшим экспортером в Россию: экспорт из Китая в РФ летом вырос на 23%, а в октябре товарооборот между странами увеличился на 35%.

До этого, 11 ноября, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг слова президента США Джо Байдена о том, что КНР якобы дистанцируется от России. Он подчеркнул, что связи между двумя странами, напротив, укрепляются.

3 ноября испанская газета El País указала на то, что в последние годы Пекин и Москва сделали всё, чтобы показать, насколько они близки. Автор публикации отметил теплые взаимоотношения лидеров двух государств и то, что между странами существуют тенденция к поддержанию сотрудничества и схожие цели в геополитике.

15 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с Китаем, они развиваются динамично и плодотворно. Глава российского государства подчеркнул, что страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов на международной арене.